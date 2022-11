البريطانية سلوى لورين تغني لكأس العالم بقطر «هيا هيا» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

طرحت المطربة البريطانية سلوى لورين، أغنية جديدة بعنوان «هيا هيا» جرى إعدادها خصيصًا لكأس العالم 2022 بقطر.

وأعربت سلوى عن سعادتها وفخرها الكبير بإعداد أغنية لكأس العالم، والتي جاءت حبًا ودعمًا لقطر، كونها أول بلد عربي وإسلامي يستضيف بطولة كأس العالم، متسائلة: «لماذا لا يقبل البعض بأن يستضيف الكأس دولة عربية مسلمة؟»، وفقًا لبيان.

وصرحت إدارة شركة «ICTV» المنتجة للعمل، بأن الأغنية ستُترجم لكل لغات العالم، احتفالاً بمونديال 2022، موضحة: «بما أننا نخاطب كل أنحاء المعمورة في حدث عالمي يتابعه قرابة ثمانية مليارات إنسان بأغنية الفنانة سلوى لورين والتي تغني فيها للإنسانية والرياضة داعمة أول دولة عربية تنظم ذلك الحدث العظيم، فانتظرونا بترجمة بكل اللغات للأغنية».

وتقول كلمات الأغنية:

We’re down to Earth

نحن على الأرض

But we are reaching for the stars

لكننا نلامس النجوم

We’re letting our dreams out

نطلق أحلامنا

Cause we don’t keep ‘em in glass jars

لأننا لا نخبئها

We’re in it to win it

نحن هنا للفوز

We’re looking forward to the fight

نحن نتطلع إلى المنافسة

We’re gonna begin it

سنبدأ

Cause now our hopes are taking flight

لأن آمالنا الآن بدأت تحلق

Come on, come on

اقبل اقبل

Let the games begin!

لتبدأ الألعاب!

المطربة البريطانية سلوى لورين، حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بعدما تصدرت التريند على موقع «غوغل» داخل عدد كبير من الدول العربية من بينها السعودية ومصر والإمارات والكويت، وذلك بعد طرح أغنية «طلع البدر علينا» التي طرحتها احتفالاً برأس السنة الهجرية.

يشار إلى أن سلوى لورين، شاركت في لجنة تحكيم الموسم الأول من برنامج «IC Star» لاختيار المواهب الفنية المميزة، ومن المقرر أن تشارك في الموسم الثاني أيضًا.