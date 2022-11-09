البريطانية سلوى لورين تغني لكأس العالم بقطر «هيا هيا» (فيديو)

طرحت المطربة البريطانية سلوى لورين، أغنية جديدة بعنوان «هيا هيا» جرى إعدادها خصيصًا لكأس العالم 2022 بقطر.
وأعربت سلوى عن سعادتها وفخرها الكبير بإعداد أغنية لكأس العالم، والتي جاءت حبًا ودعمًا لقطر، كونها أول بلد عربي وإسلامي يستضيف بطولة كأس العالم، متسائلة: «لماذا لا يقبل البعض بأن يستضيف الكأس دولة عربية مسلمة؟»، وفقًا لبيان.
وصرحت إدارة شركة «ICTV» المنتجة للعمل، بأن الأغنية ستُترجم لكل لغات العالم، احتفالاً بمونديال 2022، موضحة: «بما أننا نخاطب كل أنحاء المعمورة في حدث عالمي يتابعه قرابة ثمانية مليارات إنسان بأغنية الفنانة سلوى لورين والتي تغني فيها للإنسانية والرياضة داعمة أول دولة عربية تنظم ذلك الحدث العظيم، فانتظرونا بترجمة بكل اللغات للأغنية».
وتقول كلمات الأغنية:
We’re down to Earth
نحن على الأرض
But we are reaching for the stars
لكننا نلامس النجوم
We’re letting our dreams out
نطلق أحلامنا
Cause we don’t keep ‘em in glass jars
لأننا لا نخبئها
We’re in it to win it
نحن هنا للفوز
We’re looking forward to the fight
نحن نتطلع إلى المنافسة
We’re gonna begin it
سنبدأ
Cause now our hopes are taking flight
لأن آمالنا الآن بدأت تحلق
Come on, come on
اقبل اقبل
Let the games begin!
لتبدأ الألعاب!
المطربة البريطانية سلوى لورين، حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بعدما تصدرت التريند على موقع «غوغل» داخل عدد كبير من الدول العربية من بينها السعودية ومصر والإمارات والكويت، وذلك بعد طرح أغنية «طلع البدر علينا» التي طرحتها احتفالاً برأس السنة الهجرية.
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يشار إلى أن سلوى لورين، شاركت في لجنة تحكيم الموسم الأول من برنامج «IC Star» لاختيار المواهب الفنية المميزة، ومن المقرر أن تشارك في الموسم الثاني أيضًا.
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