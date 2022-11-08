للعام الثاني.. «القاهرة السينمائي» يوقع عقد رعاية مع «المحور»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» توقيع عقد رعاية مع شركة «vantage production» وقناة «المحور»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 44 المقرر أن تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

أُبرم التعاقد بحضور كل من الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، والمخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، والمهندس طارق فوزي، العضو التنفيذي لقناة المحور، وفقاً لبيان.

رعاية «المحور» للمهرجان هي الثانية على التوالي، إذ من المقرر أن تقدم تغطية خاصة يومية لفعاليات الدورة المنتظرة عبر شاشاتها التلفزيونية، وجميع منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاماً، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل «FIAPF».