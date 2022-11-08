اليمنية أروى تتخطى حاجز المليوني مشاهدة بـ«ظالم» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

حققت الفنانة اليمنية أروى نجاحًا كبيرًا بفيديو كليب أغنيتها الجديدة «ظالم» واجتازت حاجز المليوني مشاهدة في أقل من أسبوع.

فيديو كليب «ظالم» من إخراج عادل سرحان، وهو من كلمات محمد القاسمي، ألحان أدهم، وتوزيع محمد عصمت، ومن إنتاج شركة «لايف ستايلز ستوديو» في أول تعاون بينهما، وفقًا لبيان.

ظهرت أروى في الفيديو كليب بعدسة المخرج عادل سرحان في إطلالة أنيقة، إذ اختارت تشكيلة منوعة من الفساتين ذات الألوان الطبيعية كالأخضر والأصفر بما يناسب المشاهد الخارجية ومواقع التصوير في النهار والليل، بينما ارتدت اللباس المناسب داخل المنزل بمشاهد الشجار والنزاع مع شريكها.

الأغنية قدمت جرعات عالية من عذاب الحبّ بين الزوجين وانكسار العلاقة بينهما، وبخلاف الأغنيات السابقة ترجمت أروى بأدائها دور الظالم وما يتركه من آثار مدمّرة على النفس فغنت: «ظالم ظلمتك واعترف لما جرحتك للأسف وأكبر جريمة في الهواء خليت دمعك ينذرف».

أروى تخطت بهذا الكليب دور الفنانة المؤدية لأغنية «ظالم» ولعبت دورًا دراميًا تمثيليًا بشكل احترافي عكست فيه الحالات النفسية المرافقة للمرأة بين الألم والدموع والمواقف الصادمة، فأتى العمل متناغمًا بين الصوت والصورة، وبدا جليًا قوة الإحساس والمشاعر بالغناء والتعبير بالعيون والحركة للحالة العاطفية.