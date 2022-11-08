Atwasat

«اللوفر» يطلق حملة تبرعات لشراء علبة سيجار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 01:20 مساء
«اللوفر» يطلق حملة تبرعات لشراء علبة سيجار
جانب من متحف «اللوفر» في باريس، 11 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

يطلق متحف اللوفر، الثلاثاء، حملته السنوية الثالثة عشرة لجمع التبرعات في إطار مبادرته «توس ميسين!»، حتى يتمكّن من شراء علبة سيجار ثمينة كان يملكها السياسي الفرنسي إيتان دي شواسيول، أحد أبرز الوزراء خلال فترة حكم لويس الخامس عشر.

ويأمل المتحف الفرنسي في جمع ما لا يقل عن 1,2 مليون يورو لشراء هذه العلبة الذهبية اللون والمزينة بقطع من الكريستال والتي تعود إلى القرن الثامن عشر، وفق «فرانس برس».

وسبق أن حصل المتحف على مبلغ 500 ألف يورو من «جمعية أصدقاء اللوفر»، فيما يواصل السعي للحصول عن مبالغ إضافية من جانب شركات ومانحين فرنسيين وأجانب بارزين بهدف جمع الأموال اللازمة والمتمثلة بـ3,9 مليون يورو.

وبفضل تبرعات وفرتها 5600 جهة وشكلت ما مجموعه مليون يورو، ضُمَّت العام 2021 إحدى التحف التي صممها جوفاني أمبرودجيو ميسيروني (1551-1616) إلى المجموعات الوطنية.

- مقاطع فيديو قصيرة على «بينترست» للتعريف بـ«اللوفر»

وشارك في مبادرات «توس ميسين» منذ إطلاقها العام 2010 ما مجموعه 30 ألف متبرّع، بينهم 12 ألفا وفروا تبرعاتهم أكثر من مرة، بحسب المتحف.

ولاقت حملة العام 2017 نجاحا استثنائيا لناحية جمعها 1,5 مليون يورو من 8500 متبرع، مما أتاح للمتحف شراء كتاب تقويم خاص بالملك فرانسوا الأول.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صناعة العدو المكروه

صناعة العدو المكروه
أوروبا تشهد أكثر أشهر أكتوبر حرا على الإطلاق

أوروبا تشهد أكثر أشهر أكتوبر حرا على الإطلاق
إعلان «مهم جدا» من ترامب في 15 نوفمبر

إعلان «مهم جدا» من ترامب في 15 نوفمبر
بايدن للأميركيين: الانتخابات النصفية هي فرصتكم للدفاع عن الديمقراطية

بايدن للأميركيين: الانتخابات النصفية هي فرصتكم للدفاع عن الديمقراطية
هل تغير واشنطن موقفها من أوكرانيا في حال فاز الحزب الجمهوري؟

هل تغير واشنطن موقفها من أوكرانيا في حال فاز الحزب الجمهوري؟
نائب رئيس اتحاد «القدم» يكشف قيمة جوائز تصميم كؤوس البطولات وشروط المسابقة

نائب رئيس اتحاد «القدم» يكشف قيمة جوائز تصميم كؤوس البطولات وشروط المسابقة
كريم خان يقدم إحاطة لمجلس الأمن حول ليبيا من طرابلس الأربعاء

كريم خان يقدم إحاطة لمجلس الأمن حول ليبيا من طرابلس الأربعاء
غياب فيرمينو.. إعلان قائمة البرازيل في كأس العالم 2022

غياب فيرمينو.. إعلان قائمة البرازيل في كأس العالم 2022
تعرف إلى سبب تخلي رئيس كوريا الجنوبية السابق عن كلبيه

تعرف إلى سبب تخلي رئيس كوريا الجنوبية السابق عن كلبيه
رجل أعمال مقرب من بوتين يقر بحدوث تدخل في الانتخابات الأميركية

رجل أعمال مقرب من بوتين يقر بحدوث تدخل في الانتخابات الأميركية
أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين الليبيين

أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة ...
تباين آراء النواب بشأن «قانون المرتبات»

تباين آراء النواب بشأن «قانون المرتبات»
تقنيات الزراعة الذكية تتوسع في اليونان

تقنيات الزراعة الذكية تتوسع في اليونان
غوتيريس: على البشرية الاختيار بين التضامن في مجال المناخ أو «الانتحار الجماعي»

غوتيريس: على البشرية الاختيار بين التضامن في مجال المناخ أو «الانتحار الجماعي»
دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ثمن النهائي

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ...
«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية

«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية
المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم

المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم
في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون

في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
عاصفة انتقادات تواجه الموسم الخامس من «ذي كراون»
عاصفة انتقادات تواجه الموسم الخامس من «ذي كراون»
منذر رياحنة: سعيد بانطلاق «الحارة» تجاريا في مصر
منذر رياحنة: سعيد بانطلاق «الحارة» تجاريا في مصر
آية دوارة في «كايرو فاكتوري»: التفاهم بين المخرج والمنتج ضروري لنجاح الفيلم
آية دوارة في «كايرو فاكتوري»: التفاهم بين المخرج والمنتج ضروري ...
للمرة الثالثة.. جيمي كيميل يقدم حفل «الأوسكار»
للمرة الثالثة.. جيمي كيميل يقدم حفل «الأوسكار»
انطلاق مهرجان «درنة الزاهرة» المسرحي.. دورة «صالح الأبيض»
انطلاق مهرجان «درنة الزاهرة» المسرحي.. دورة «صالح الأبيض»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرياني ينتهي من تصوير مشاهده في «قبل النهاية»
الرياني ينتهي من تصوير مشاهده في «قبل النهاية»...
سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» الصين
سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» ......
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم ......
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام...
شيماء حسين المقصبي عشقت الرسم فعلمته
شيماء حسين المقصبي عشقت الرسم فعلمته...
المزيد
اليمنية أروى تتخطى حاجز المليوني مشاهدة بـ«ظالم» (فيديو)
اليمنية أروى تتخطى حاجز المليوني مشاهدة بـ«ظالم» (فيديو)...
قاضٍ يطلب إلغاء تهم الاتجار بالآثار الموجهة إلى رئيس «اللوفر» السابق
قاضٍ يطلب إلغاء تهم الاتجار بالآثار الموجهة إلى رئيس ......
«اللوفر» يطلق حملة تبرعات لشراء علبة سيجار
«اللوفر» يطلق حملة تبرعات لشراء علبة سيجار...
انطلاق مهرجان «درنة الزاهرة» المسرحي.. دورة «صالح الأبيض»
انطلاق مهرجان «درنة الزاهرة» المسرحي.. دورة «صالح الأبيض»...
للمرة الثالثة.. جيمي كيميل يقدم حفل «الأوسكار»
للمرة الثالثة.. جيمي كيميل يقدم حفل «الأوسكار»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط