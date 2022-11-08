انطلاق مهرجان «درنة الزاهرة» المسرحي.. دورة «صالح الأبيض»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

افتتحت، مساء الإثنين، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان «درنة الزاهرة المسرحي» التي تحمل اسم الراحل صالح الأبيض، وذلك بالمسرح الوطني في درنة.

حفل الافتتاح الذي انطلق، مساء الإثنين، تخللته أمسية وفاء، جرى فيها تكريم الفنان سعد الجازوي والفنان منصور سرقيوه، بعدها جرى عرض مسرحية «خط 75» لفرقة «أجيال المسرح والفنون» تأليف عادل بوجلدين وإخراج رمضان الطيرة، أعقبها ندوة حول المسرحية أدارها الفنان عبدالسيد آدم، وفقا لصفحة المهرجان على «فيسبوك».

ويشهد، الثلاثاء اليوم الثاني للمهرجان، عددا من الفعاليات تبدأ في تمام العاشرة صباحا بندوة تحت عنوان «المسرح والتراث» للفنان عبدالرازق العبارة، وفي الثالثة مساء، تعقد ورشة عمل بعنوان «التدريب الذهني ودوره في تطوير الأداء» يقدمها ويشرف عليها الفنان جمال زايد والتي تستمر حتى اليوم الأخير من الفعاليات.

وفي المساء تكون لمسة الوفاء بتكريم الفنان إبراهيم إدريس، والفنانة سعاد خليل، يليها في الثامنة مساءً عرض مسرحية «نقطة من أول السطر» لفرقة «مسرح سعيد السراج للمسرح والموسيقى» بطرابلس، تأليف وإخراج حسام المقرحي، ويعقب العرض ندوة لمناقشته تديرها سلوى المقصبي.

أما، الأربعاء، اليوم الثالث للمهرجان، فيشهد في العاشرة صباحا تقديم الكاتب فتحي القابسي ندوة بعنوان «تجربتي»، ويتم تكريم الفنانة مهيبة نجيب والفنان فضيل بوعجيلية، وفي الثامنة مساء، تعرض مسرحية «حسيتوها» لفرقة «مسرح المرج» تأليف وإخراج علي القديري، ويعقبها عرض مسرحية «سنة وسنة» لفرقة «زوايا المسرح» بنغازين تأليف وإخراج خالد البرعصي، ثم ندوة لمناقشة عرض «حسيتوها» يديرها طارق الجحاوي، وتليها ندوة مناقشة «ستة وستة» يديرها جمال النويصري.

«كاتب لم يكتب شيء»

ويشهد، الخميس، اليوم الرابع للفعاليات، أصبوحة شعرية نسائية في تمام العاشرة صباحا، ثم تأتي لمسة وفاء في هذا اليوم لتكريم الفنانة سلوى المقصبي والفنان فضيل الفليليح، وفي الثامنة مساء تعرض مسرحية «كركادية» لفرقة «مسرح هون» تأليف أحمد إبراهيم وإخراج إبراهيم فكرانة، يتىبعها ندوة لمناقشة العرض يديرها الفنان ناجي عبداللطيف.

وتعقد ندوة بعنوان «علاقة المسرح بالفن التشكيلي» يتحدث فيها الكاتب منصور بوشناف، وذلك في تمام العاشرة، صباح الجمعة، خامس أيام الفعاليات، التي تشهد أيضا تكريم الفنان ميلود العمروبي والفنانة خدوجة صبري. وفي الثامنة مساء اليوم نفسه، تعرض مسرحية «كاتب لم يكتب شيء» لفرقة «مسرح السلام للمسرح والفنون» تأليف أحمد الفقيه، وإخراج مفتاح الفقيه، يليها ندوة لمناقشة العرض يديرها عادل بوجلدين.

أما، السبت، اليوم السادس للمهرجان، فيشهد ندوة «تجربتي» يقدمها الفنان محمد الصادق في العاشرة صباحا، ثم يتم تكريم الفنان فضل الله بوشيحا والفنان محمد الصادق، ويعرض في الثامنة مساء، مسرحية «على الرصيف»، «للفرقة الليبية للمسرح والفنون شحات» تأليف عزالدين الدويلي وإخراج عبدالعزيز ونيس، يعقبها ندوة لمناقشة العرض يديرها ميلاد الحصادي.

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ويشهد، الأحد، اليوم السابع والأخير لفعاليات المهرجان، في العاشرة صباحا «تجربتي» للفنان امجاور الغيثي، ثم تختتم ورشة عمل «التدريب الزمني ودوره في تطوير الأداء» لجمال زايد، ويعقبها في السادسة مساء، عرض مسرحية «البحر فيه فيل» لفرقة «المسرح الشعبي» بنغازي تأليف علي بوعجيلة وإخراج محمد الصادق، يليها ندوة لمناقشة العرض تديرها مهيبة نجيب، لتختتم الفعاليات في التاسعة مساء، بعرض مسرحية من تأليف وإخراج جماعي لفرقة «نسيم الحياة» طبرق.