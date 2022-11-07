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آية دوارة في «كايرو فاكتوري»: التفاهم بين المخرج والمنتج ضروري لنجاح الفيلم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 02:51 مساء
آية دوارة في «كايرو فاكتوري»: التفاهم بين المخرج والمنتج ضروري لنجاح الفيلم
من فعاليات لقاء المنتجة المصرية آية دوارة في «كايرو فيلم فاكتوري» (خاص لـ بوابة الوسط)
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استضافت «كايرو فيلم فاكتوري»، الأحد، المنتجة المصرية آية دوارة في لقاء بعنوان «العلاقة بين المخرج والمنتج، كيف تقنع منتجا بمشاركتك رحلة الفيلم».

تضمن اللقاء نقاشا حول تجربة آية دوارة في مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وتطوير مشروعات الأفلام، حيث عملت لعشر سنوات كمديرة لبرنامج الأفلام بسفارة الولايات المتحدة في القاهرة، وكذلك تعمل كمديرة تنفيذية في غرفة سرد للكتابة - مريم نعوم، إضافة إلى عملها ضمن فريق إنتاج مسلسل «لعبة نيوتن»، وكشريك إنتاجي لفيلم «كباتن الزعتري» الذي شارك في مهرجانات دولية وحصل على جوائز مرموقة من مهرجان «قرطاج» و«الجونة»، و«هوت سبرينجز» للأفلام الوثائقية، كما شهد عرضه الأول في مهرجان «صندانس».

وأشارت آية إلى أن المنتج الإبداعي دوره أساسي في الدفع بمشروع الفيلم إلى الأمام بالتعاون مع المخرج، من خلال المشاركة في مراحل الفيلم المختلفة بداية من تطوير مشروع الفيلم، ومرورا بالبحث عن مصادر لتمويله، وإنتاجه، وحتى توزيعه.

وأضافت «التفاهم بين المنتج والمخرج ضروري لأن صناعة فيلم هي عملية طويلة قد تستغرق سنوات. فالمنتج الإبداعي لا يقتصر دوره على البحث عن مصادر لتمويل إنتاج الفيلم، وإنما هو شريك أساسي في تطوير مشروع الفيلم وفق رؤية المخرج، وهو ما يتطلب قدرا كبيرا من المرونة بين الطرفين».

قدرات المخرج
وتطرقت آية إلى الأدوار المختلفة التي يلعبها المنتج في عملية صنع الفيلم، مشيرة إلى أن وجود المنتج الإبداعي يفسح المجال والوقت الكافي للمخرج للتركيز على الجوانب الفنية. لكنها أشارت أيضا إلى أن المنتج الجيد هو الذي يكون ملما بالجوانب المختلفة في صناعة الأفلام، والذي يتمتع بشبكة معقولة من العلاقات، والمهارات، والذي يدرك أن دوره هو المشاركة في الوصول بمشروع الفيلم إلى أفضل صورة دون فرض رؤيته على المخرج صاحب الكلمة الأخيرة في التصور الفني للمشروع.

وأضافت أن هناك تحديات كبيرة تواجه صناع الأفلام المستقلين في مصر من بينها عدم وجود صندوق محلي أو جهة حكومية لدعم صناعة الأفلام، مقارنةً بدول أخرى في المنطقة. لكنها أشارت إلى أنه على الناحية الأخرى صار هناك نوع من التكاتف والتضامن خاصة بين الأجيال الجديدة من صناع الأفلام في نقل المعرفة وتبادل الخبرات والدعم «هناك شعور بالمسؤولية الجماعية عن إنتاج أفلام مصرية بأفضل مستوى ممكن، وهو ما قد يعوض محدودية الإمكانات والفرص»

وأشارت المنتجة الشابة إلى أن المخرجين في بداية مشوارهم قد يلجأون لصناعة فيلمهم الأول بالاعتماد على مواردهم المحدودة ومن دون وجود منتج، لكن هذه الخطوة لا يجب أن تتخذ إلا بعد محاولات جادة للبحث عن المنتج المناسب للمشروع، موضحة «لو اضطر صانع الأفلام لإنتاج فيلمه دون منتج، فيجب أن يحرص على أن يعكس أحد جوانب الفيلم إمكاناته وقدراته كمخرج، سواء من خلال التصوير الجيد، أو إدارة الممثلين، أو السيناريو المحكم».

تطور الصناع
شهد اللقاء تفاعلا كبيرا من الحاضرين من صناع الأفلام الذين شددوا على أهمية وجود لقاءات جماعية تناقش الجوانب المختلفة لصناعة الفيلم، مشيرين إلى أن الإنتاج من بين أهم الموضوعات التي تحتاج إلى النقاش حولها خاصة بالنسبة لصناع الأفلام في بداية مشوارهم.

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من جهتها، قالت المخرجة ناهد نصر، مؤسسة «كايرو فيلم فاكتوري»، إن استضافة المنتجة آية دوارة ومناقشة علاقة المنتج بالمخرج هو جزء من مساعي «كايرو فيلم فاكتوري» لإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه صناع الأفلام خاصة في بداية مشوارهم من خلال التواصل مع المحترفين ومناقشة أفكار وبدائل عملية يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وهو ما يمثل إضافة يحتاجها المشهد السينمائي وتبادل الخبرات والتجارب التي تجري على أرض الواقع وفتح المجال للتساؤلات والمناقشات أمر حيوي لصناع الأفلام وضروري لتطورهم.

من فعاليات لقاء المنتجة المصرية آية دوارة في «كايرو فيلم فاكتوري» (خاص لـ بوابة الوسط)
من فعاليات لقاء المنتجة المصرية آية دوارة في «كايرو فيلم فاكتوري» (خاص لـ بوابة الوسط)
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