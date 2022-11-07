منذر رياحنة: سعيد بانطلاق «الحارة» تجاريا في مصر

القاهرة - بوابة الوسط

يقيم صناع فيلم «الحارة» الأردني عرضا خاصا بحضور النجم منذر رياحنة وفريق العمل وذلك في سينما الزمالك، الثلاثاء، احتفالا بانطلاقه بدور العرض المصرية، الأربعاء.

وعبر منذر رياحنة عن سعادته بانطلاق الفيلم في مصر، وقال «عرض الحارة تجاريا في مصر أعتبره خطوة ضرورية لأي فيلم عربي للتأكيد على تميزه، أعتبر هذا مؤشرا مهما لأن الجمهور المصري كبير ولديه اهتمام بالتعرف على قصص عربية من دول تربطه به علاقات أخوة مثل الأردن، كما سمعنا عن قصص الحارة المصرية سيتمكن الجمهور من معرفة قصص من الحارة الأردنية»، وفقا لبيان.

من جهتها قالت المنتجة شاهيناز العقاد المشاركة في إنتاج وتوزيع الفيلم: «سعيدة لكون Lagoonie جزء من فيلم ناجح حصد نجاحا نقديا وجماهيريا وعدة جوائز سواء خلال مشاركته في مهرجانات دولية أو عرضه تجاريا بالدول العربية، نحن حريصون على استراتيجية الشركة في العمل على أفلام عربية متميزة وتطرح موضوعات مختلفة من أنحاء العالم العربي، يمكن عرضها في المهرجانات وتجاريا لأننا في النهاية نرغب في التواصل مع الجمهور السينمائي».

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تدور أحداث الفيلم في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق عمّان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقا أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعا مصورا لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حدا لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.

فيلم الحارة من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة عماد عزمي، وبركة رحماني، ومنذر رياحنة، وميساء عبدالهادي، ونادرة عمران، ونديم ريماوي.