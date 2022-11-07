وزيرة الثقافة المصرية: الدورة المقبلة لـ«القاهرة السينمائي» مميزة للغاية

القاهرة - بوابة الوسط

تحدثت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، عن تفاصيل تعاون الوزارة مع مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، والمقرر أن تنطلق فعاليات دورته الـ44، في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وقالت نيفين في تصريحات لها عبر القناة الرسمية للمهرجان على موقع «يوتيوب»، إن الدورة المنتظرة مميزة للغاية، واصفة إياها بأنها تجمع ما بين الخبرة والشباب، موضحة أن الخبرة تتمثل في رئاسة الفنان الكبير حسين فهمي للمهرجان، الذي سبق أن تولى المنصب نفسه قبل عدة سنوات باحترافية شديدة، لذا فإنه خير خبير في التعامل مع أجهزة الدولة والجهاز الإداري في الوزارة، وفق «فرانس برس».

فيما أشارت إلى أن مدير المهرجان، المخرج أمير رمسيس، له خبرة واسعة في إدارة المهرجانات السينمائية الحديثة، لذا فإن إدارة مهرجان القاهرة هذا العام تجمع بين ما الخبرة والرؤية الحديثة.

وأوضحت أن تلك الخبرة انعكست على العروض التي جرى اختيارها للمشاركة ضمن مسابقات المهرجان، إذ تضمنت عديد الأفلام الحائزة جوائز من كبرى المهرجانات الدولية، هذا بخلاف اختيارات الإدارة لأعضاء لجان التحكيم، والتي نالت إشادات كبيرة من قِبل النقاد والصحفيين.

دعم لوجيستي

من ناحية أخرى، كشفت وزيرة الثقافة في تصريحاتها تفاصيل لقائها بالفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، حيث أكدت على أنهما ركزا على مناقشة التحديات التي تواجه المهرجان، وكان أبرزها الميزانية المقررة لهذا العام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، موضحة أنه جرى التحدث حول تذاكر الطيران الخاصة بالضيوف، وإقامتهم بالفنادق، وتصاريح الأفلام.

وأضافت، أن هذه الأمور السابق ذكرها، استلزمت التواصل مع مجموعة وزارات أخرى هي وزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، إضافة إلى وزارة الداخلية، وذلك لتوفير بعض التسهيلات اللوجستية للضيوف، هذا بجانب تعاون بعض رجال الأعمال للمساهمة في تكاليف الدورة المقبلة.

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في السياق نفسه، أكدت وزيرة الثقافة أن دور الوزارة لا يتوقف على الدعم المادي فقط، لكنه يشمل أيضا الدعم اللوجستي من خلال توفير المواقع التي يحتاجها المهرجان لإقامة العروض، مثل دار الأوبرا المصرية التي تتضمن مسارح وقاعات مجهزة.

ولفتت إلى أنه بجانب الدعم اللوجيستي، فإنه يتم أيضا دعم المهرجان بكافة الطاقات البشرية والإدارية الموجودة في قطاعات الوزارة بالكامل، مشيرة إلى أن هناك دورا كبيرا للمركز القومي للسينما والعلاقات الثقافية الخارجية، وجهاز الرقابة على المصنفات ونشاط السينما التابع للشركة القابضة للصناعات الثقافية.

وكشفت أن الدورة الـ44، تشهد تعاونا رائعا بين المهرجان ونشاط السينما، إذ سيتم للمرة الأولى ترميم فيلمين مهمين وهما «يوميات نائب في الأرياف» و«أغنية على الممر» وذلك في إطار حرص المهرجان على الحفاظ على التراث، لافتة إلى أن هذه الخطوة تُعد بمثابة رؤية جديدة تطبق للمرة الأولى في المهرجان.