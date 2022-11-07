Atwasat

وزيرة الثقافة المصرية: الدورة المقبلة لـ«القاهرة السينمائي» مميزة للغاية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 01:50 مساء
وزيرة الثقافة المصرية: الدورة المقبلة لـ«القاهرة السينمائي» مميزة للغاية
وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

تحدثت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، عن تفاصيل تعاون الوزارة مع مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، والمقرر أن تنطلق فعاليات دورته الـ44، في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وقالت نيفين في تصريحات لها عبر القناة الرسمية للمهرجان على موقع «يوتيوب»، إن الدورة المنتظرة مميزة للغاية، واصفة إياها بأنها تجمع ما بين الخبرة والشباب، موضحة أن الخبرة تتمثل في رئاسة الفنان الكبير حسين فهمي للمهرجان، الذي سبق أن تولى المنصب نفسه قبل عدة سنوات باحترافية شديدة، لذا فإنه خير خبير في التعامل مع أجهزة الدولة والجهاز الإداري في الوزارة، وفق «فرانس برس».

فيما أشارت إلى أن مدير المهرجان، المخرج أمير رمسيس، له خبرة واسعة في إدارة المهرجانات السينمائية الحديثة، لذا فإن إدارة مهرجان القاهرة هذا العام تجمع بين ما الخبرة والرؤية الحديثة.

وأوضحت أن تلك الخبرة انعكست على العروض التي جرى اختيارها للمشاركة ضمن مسابقات المهرجان، إذ تضمنت عديد الأفلام الحائزة جوائز من كبرى المهرجانات الدولية، هذا بخلاف اختيارات الإدارة لأعضاء لجان التحكيم، والتي نالت إشادات كبيرة من قِبل النقاد والصحفيين.

دعم لوجيستي
من ناحية أخرى، كشفت وزيرة الثقافة في تصريحاتها تفاصيل لقائها بالفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، حيث أكدت على أنهما ركزا على مناقشة التحديات التي تواجه المهرجان، وكان أبرزها الميزانية المقررة لهذا العام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، موضحة أنه جرى التحدث حول تذاكر الطيران الخاصة بالضيوف، وإقامتهم بالفنادق، وتصاريح الأفلام.

وأضافت، أن هذه الأمور السابق ذكرها، استلزمت التواصل مع مجموعة وزارات أخرى هي وزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، إضافة إلى وزارة الداخلية، وذلك لتوفير بعض التسهيلات اللوجستية للضيوف، هذا بجانب تعاون بعض رجال الأعمال للمساهمة في تكاليف الدورة المقبلة.

- تعرف إلى تفاصيل مسابقة «آفاق السينما العربية» بمهرجان «القاهرة»

- 97 فيلما في الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي

- تفاصيل ترميم الأفلام الكلاسيكية وعرضها بمهرجان «القاهرة» (فيديو)

في السياق نفسه، أكدت وزيرة الثقافة أن دور الوزارة لا يتوقف على الدعم المادي فقط، لكنه يشمل أيضا الدعم اللوجستي من خلال توفير المواقع التي يحتاجها المهرجان لإقامة العروض، مثل دار الأوبرا المصرية التي تتضمن مسارح وقاعات مجهزة.

ولفتت إلى أنه بجانب الدعم اللوجيستي، فإنه يتم أيضا دعم المهرجان بكافة الطاقات البشرية والإدارية الموجودة في قطاعات الوزارة بالكامل، مشيرة إلى أن هناك دورا كبيرا للمركز القومي للسينما والعلاقات الثقافية الخارجية، وجهاز الرقابة على المصنفات ونشاط السينما التابع للشركة القابضة للصناعات الثقافية.

وكشفت أن الدورة الـ44، تشهد تعاونا رائعا بين المهرجان ونشاط السينما، إذ سيتم للمرة الأولى ترميم فيلمين مهمين وهما «يوميات نائب في الأرياف» و«أغنية على الممر» وذلك في إطار حرص المهرجان على الحفاظ على التراث، لافتة إلى أن هذه الخطوة تُعد بمثابة رؤية جديدة تطبق للمرة الأولى في المهرجان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ثمن النهائي

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ...
أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية

أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية
خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم

خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم
استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد تقدم الجمهوريين وترامب يعد باستعادة الكونغرس

استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد تقدم الجمهوريين وترامب يعد باستعادة الكونغرس
فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات

فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات
قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ
شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة

شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة
المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم

المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم
كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم

كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم
عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية

عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية
«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات

«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات
محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام

محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام
بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»

بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»
عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات

عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات
شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في تنزانيا

شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في ...
واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا

واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا
في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون

في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون
صالح العوامي رئيسا لنادي الأفريقي درنة

صالح العوامي رئيسا لنادي الأفريقي درنة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
ناشطتان مناخيتان تلصقان يديهما على إطاري لوحتين في مدريد
ناشطتان مناخيتان تلصقان يديهما على إطاري لوحتين في مدريد
في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون
في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون
الكشف عن إصابة آندي تايلور بالسرطان
الكشف عن إصابة آندي تايلور بالسرطان
عرض «عروس الصحراء» على شاشة «قافلة بين سينمائيات»
عرض «عروس الصحراء» على شاشة «قافلة بين سينمائيات»
الإيرانية ترانة عليدوستي: مستعدة لدفع ثمن البقاء في وطني
الإيرانية ترانة عليدوستي: مستعدة لدفع ثمن البقاء في وطني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرياني ينتهي من تصوير مشاهده في «قبل النهاية»
الرياني ينتهي من تصوير مشاهده في «قبل النهاية»...
سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» الصين
سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» ......
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم ......
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام...
شيماء حسين المقصبي عشقت الرسم فعلمته
شيماء حسين المقصبي عشقت الرسم فعلمته...
المزيد
وزيرة الثقافة المصرية: الدورة المقبلة لـ«القاهرة السينمائي» مميزة للغاية
وزيرة الثقافة المصرية: الدورة المقبلة لـ«القاهرة السينمائي» ......
«بلاك آدم» يواصل تصدُّر شباك التذاكر الأميركية
«بلاك آدم» يواصل تصدُّر شباك التذاكر الأميركية...
فتح «قاعة مشاهير الروك أند رول» أمام نجوم جدد
فتح «قاعة مشاهير الروك أند رول» أمام نجوم جدد...
الإيرانية ترانة عليدوستي: مستعدة لدفع ثمن البقاء في وطني
الإيرانية ترانة عليدوستي: مستعدة لدفع ثمن البقاء في وطني...
عرض «عروس الصحراء» على شاشة «قافلة بين سينمائيات»
عرض «عروس الصحراء» على شاشة «قافلة بين سينمائيات»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط