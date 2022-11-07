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«بلاك آدم» يواصل تصدُّر شباك التذاكر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 12:30 مساء
«بلاك آدم» يواصل تصدُّر شباك التذاكر الأميركية
الممثل دواين جونسون خلال عرض لفيلم «بلاك آدم» في تورنتو، 13 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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واصَلَ فيلم البطل الخارق «بلاك آدم» تصدُّره شبّاك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية أسبوعا ثالثا على التوالي، وفق الأرقام الأولية التي أعلنتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

ووصلت إلى 18,5 مليون دولار الإيرادات التي حققها هذا الفيلم المقتبس من قصص «دي سي كوميكس» المصوّرة والذي يؤدي فيه دواين «ذي روك» جونسون دور تِث آدم، وهو عبد قديم يتمتع بقوى خارقة، وجد بعد تحرره من السجن الذي أمضى فيه زمنا طويلا جدا أن العالم تحوّل وأصبح عدائيا، وفق «فرانس برس».

أما على مستوى العالم، فحصد هذا الفيلم المشتق من «شازام!» (2019) نحو 182 مليون دولار.

وفي المركز الثاني، حل فيلم «وان بيس فيلم: رِد» (One Piece Film: Red)، وهو فيلم رسوم متحركة مقتبس من سلسلة قصص المانغا اليابانية المصورة الواسعة الشعبية التي تحمل العنوان نفسه. وبلغت مداخيل الفيلم 9,5 ملايين دولار.

وتراجع إلى المركز الثالث الفيلم الكوميدي الرومانسي «تيكت تو باراديز» (Ticket To Paradise) محققا 8,5 ملايين دولار. ويضمّ هذا الفيلم نخبة من النجوم، في مقدّمهم جوليا روبرتس وجورج كلوني اللذان يؤديان دوري زوجين سابقين يضعان خلافاتهما جانبا ويسافران إلى بالي لمحاولة الحؤول دون زواج ابنتهما الذي يعتبرانه متسرعا جدا.

وتلاه في الترتيب فيلم الرعب النفسي «سمايل» رابعا مع أربعة ملايين دولار، مما رفع مجموع مداخيله في أميركا الشمالية إلى نحو مئة مليون دولار.

ويتناول هذا الفيلم قصة معالِجة (تؤدي دورها سوزي بيكون، ابنة الممثلين كيفن بيكون وكيرا سيدغويك)، تعاني اضطرابات بعدما شهدت على حدث مروع مرتبط بإحدى مريضاتها.

- «بلاك آدم» يواصل تصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

وهبط فيلم رعب آخر هو «بري فور ذي ديفيل» (Prey for the Devil) إلى خامس مراكز الترتيب برصيد 3,9 ملايين دولار. وتؤدي جاكلين بايرز في هذا الفيلم دور راهبة تطرد الأرواح الشريرة وتحارب قوى شيطانية.

وفي ما يأتي الأفلام الخمسة المتبقية في ترتيب هذا الأسبوع:
6- «لايل، لايل، كروكودايل» (3,4 ملايين دولار)
7- «ذي بانشيز أوف إينيشيرين» (مليونا دولار)
8- «تيل» (1,9 مليون دولار)
9- «هالووين إندز» (1,4 مليون دولار)
10- «تيريفاير 2» (1,2 مليون دولار).

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