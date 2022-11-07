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الإيرانية ترانة عليدوستي: مستعدة لدفع ثمن البقاء في وطني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 10:23 صباحا
الإيرانية ترانة عليدوستي: مستعدة لدفع ثمن البقاء في وطني
الممثلة الإيرانية ترانة عليدوستي خلال مؤتمر صحفي في كان الفرنسية، في 26 مايو 2022 (أ ف ب)
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تعهدت إحدى أشهر الممثلات الإيرانيات البقاء في وطنها ودفع «أي ثمن» مقابل حقوقها، في خطوة لدعم الحركة الاحتجاجية التي تهز الجمهورية الإسلامية.

وقالت ترانة عليدوستي، المعروفة للجمهور الدولي كنجمة منتظمة في أفلام المخرج الحائز جائزتَي أوسكار أصغر فرهادي، إنها تخطط للتوقف عن العمل وبدلا من ذلك تريد دعم عائلات القتلى أو الموقوفين خلال حملة القمع.

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وكتبت عليدوستي (38 عاما) في منشور على إنستغرام وسط حملة قمع شهدت توقيف العديد من الشخصيات الثقافية البارزة «سأبقى هنا ولا أنوي المغادرة»، وفق «فرانس برس»..

ونفت أن يكون لديها أي جواز سفر غير إيراني أو أي إقامة في الخارج. وأضافت «سأبقى، وسأتوقف عن العمل. سأقف بجانب عائلات السجناء والقتلى. سأكون محاميتهم».

سأقاتل من أجل بلدي
وتابعت «سأقاتل من أجل بلدي. سأدفع أي ثمن للدفاع عن حقوقي، والأهم من ذلك، أنا أؤمن بما نبنيه معا اليوم». واستخدمت كوسم الشعار الرئيسي للحركة الاحتجاجية «المرأة. الحياة. الحرية».

وتُعرف عليدوستي بأنها مدافعة شرسة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان عموما في إيران. عندما هزت احتجاجات كبيرة البلاد في نوفمبر 2019، قالت إن الإيرانيين هم «ملايين من الأسرى» أكثر مما هم مواطنون.

وكان أشهر أدوارها في فيلم فرهادي «فروشنده» (البائع)الذي فاز بجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية في حفلة توزيع جوائز الأوسكار عام 2017.

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