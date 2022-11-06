الكشف عن إصابة آندي تايلور بالسرطان

القاهرة - بوابة الوسط

كان من المفترض أن يكون الاحتفال بإدراج فرقة «دوران دوران» البريطانية ضمن قاعة مشاهير الروك أند رول (روك أند رول هال أوف فايم) مناسبة للقاء أعضائها مع زميلهم السابق آندي تايلور لكنه تغيّب عن الحدث كونه يصارع مرض السرطان وقد بلغ المرحلة الرابعة منه، على ما أعلن شركاؤه السابقون.

فخلال الاحتفال الذي أقيم في لوس أنجليس، قرأ سايمون لوبون، قائد الفرقة البريطانية التي حققت نجاحا كبيرا في ثمانينات القرن العشرين، رسالة من آندي تايلور أوضح فيها أن إصابته بسرطان البروستات في المرحلة الرابعة من انتشاره شخصت قبل أربع سنوات، وفق «فرانس برس».

وأضاف آندي تايلور في رسالته «عانت عائلات كثيرة بطء هذا المرض، وبالطبع نحن لسنا مختلفين»، مشيرا إلى أن المرض لا يشكل «تهديدا فوريا» لحياته، ولكن «لا علاج له».

فجوة

وقال عازف الغيتار «رغم الجهود الاستثنائية التي يبذلها فريقي، كان علي أن أكون صادقا لأن حضوري كان يستلزم مني جهدا بدنيا ونفسيا فوق طاقتي». وكتب أيضا «إلا أن كل ذلك ينبغي ألا يصرف الانتباه عما حققته هذه الفرقة (بي أو من دوني) وما حافظت عليه طوال 44 عاما».

وأعرب سايمون لوبون في تصريح للصحفيين على هامش الاحتفال عن حزن أعضاء الفرقة الشديد لإصابة تايلور. وقال المغني «نحن نحب آندي كثيرا»، مضيفا «لن أقف هنا وأبكي، إذ أعتقد أن هذا الأمر لن يكون مناسبا، لكن هذا ما نشعر به».

ويعود الانفصال بين «دوران دوران» وآندي تايلور إلى العام 2006، بسبب «فجوة لا يمكن ردمها» بينه وبين الفرقة التي ابتكرت الموجة الجديدة.

كذلك تغيّب عن الاحتفال عضو الفرقة السابق وارن كوكورولو الذي كان من المقرر أصلا أن يحضر.