ناشطتان مناخيتان تلصقان يديهما على إطاري لوحتين في مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

ألصقت ناشطتان مناخيتان يديهما، السبت، على إطاري لوحتين للرسام الإسباني غويا في متحف برادو بمدريد احتجاجا على عدم تحرك السلطات للحد من الاحترار المناخي، على ما أفادت الشرطة الإسبانية.

ولم تتسبب الناشطتان بأي ضرر للوحتين، لكنهما كتبتا «+ 1,5 درجة مئوية» على الحائط بين العملين، في إشارة إلى الهدف الذي حدده المجتمع الدولي في ما يتعلق بالاحترار. وأوضحت الشرطة أنها أوقفت الناشطتين.

وفي اتصال مع وكالة «فرانس برس»، أكدت الشرطة الإسبانية أنها ألقت القبض على الناشطتين واحتجزتهما.

وفي مقطع فيديو نشرته على الإنترنت حركة «إكستنكشن ريبيلين» البيئية التي تتبع أسلوب العصيان المدني، ظهرت إحدى الناشطتين في قاعة من المتحف تلصق يدها على إطار إحدى اللوحتين، فيما راحت الثانية تكتب «+ 1,5 درجة مئوية» على الجدار قبل أن تلصق يدها على اللوحة الثانية. وما لبث عناصر الأمن في المتحف أن تولوا التعامل مع الناشطتين.

الرحى

وأفادت «إكستنكشن ريبيلين» بأن اللوحتين المستهدفتين هما «ماخا العارية» (La maja desnuda) و«ماخا المكسوة» (La maja vestida) للرسام الإسباني فرانثيسكو دي غويا (1746-1828).

وأكدت الحركة في بيان أن هذه العملية «تعبير عن الاحتجاج» على «زيادة درجة الحرارة العالمية التي ستؤدي إلى مناخ غير مستقر مع عواقب وخيمة على الكوكب كله».

ونددت الحكومة الإسبانية بخطوة الناشطتين. وقال وزير الثقافة ميكيل إيسيتا في تغريدة عبر «تويتر» إنّ هذا «العمل التخريبي مرفوض على نطاق واسع»، مضيفا أن «لا سبب يبرر هذا الاعتداء على تراثنا جميعا».

ودان متحف برادو بدوره في بيان خطوة الشابتين.

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وسبق أن نفذ ناشطون مناخيون سلسلة عمليات مماثلة في الأسابيع الأخيرة استهدفت أعمالا فنية شهيرة في عدد من المدن الأوروبية.

وألقت ناشطتان مناخيتان من «لاست جينيريشن» في بداية الشهر الجاري بطاطا مهروسة على لوحة الرسام الفرنسي كلود مونيه «الرحى» المحمية بالزجاج والمعروضة في متحف باربريني بمدينة بوتسدام الألمانية.

كذلك استهدف ناشطون بيئيون لوحة «الفتاة ذات القرط اللؤلؤي» التي رسمها يوهانس فيرمير في متحف موريتشيس بلاهاي، بعدما كانت ناشطتان رمتا حساء الطماطم على إحدى لوحات سلسلة «دوار الشمس» لفان غوخ بمتحف «ناشونال غاليري» في لندن.