Atwasat

وفاة المغني آرون كارتر عن 34 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 12:20 مساء
وفاة المغني آرون كارتر عن 34 عاما
المغني الأميركي آرون كارتر خلال حفلة في نيويورك، 19 يناير 2012 (أ ف ب)
alwasat radio

توفي عن عمر يناهز 34 عاما مغني البوب والهيب هوب الأميركي آرون كارتر الذي اشتهر في مطلع الألفية بألبومه «آرونز بارتي (كام غت إيت)» Aaron's Party (Come Get It)، على ما أفاد موقع «تي إم زي» المتخصص.

وأوضح «تي إم زي» أن آرون كارتر ، وهو الشقيق الأصغر لعضو فرقة «باكستريت بويز» نيك كارتر، وجد ميتا في حوض الاستحمام بمنزله في لانكستر بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وأفاد ناطق باسم الشرطة اتصلت به وكالة «فرانس برس» أن جثة شخص ميت وجدت في منزل المغني، صباح السبت، لكنه امتنع عن تأكيد هوية هذا الشخص. ولم يرد وكيل آرون كارتر على الفور على استفسارات وكالة «فرانس برس».

وكان كارتر المولود في 7 ديسمبر 1987 في تامبا بولاية فلوريدا، بدأ مسيرته الموسيقية في سن السابعة. وكان عمره تسع سنوات عندما أصدر ألبومه الأول «كراش أون يو» (Crush on You) العام 1997. وبيعت في الولايات المتحدة ثلاثة ملايين نسخة من ألبومه «آرونز بارتي (كام غت إيت)» الصادر في سبتمبر 2000 مما حقق له نجومية واسعة لدى الصغار والمراهقين.

إفلاس
وشارك آرون كارتر في جولات مع «باكستريت بويز» ومع النجمة بريتني سبيرز وراح يظهر في الأقسام الأولى من حفلاتهم الموسيقية. وفي العام 2001، فاز ألبومه «أوه آرون» (Oh Aaron) الذي تشارك فيه بالغناء مع شقيقه نيك بأسطوانة بلاتينية.

ورغم تراجع شعبيته إلى حد ما مع تقدمه في العمر، واظب كارتر على الظهور في برامج تلفزيونية وإصدار أغانٍ جديدة عبر الإنترنت. لكن حياته الخاصة المضطربة ومنها الخلافات المالية مع أشقائه، جعلته فريسة الصحف الشعبية. وفي العام 2011 بدأ يخضع لعلاج من الإدمان.

وأشهر إفلاسه العام 2013 بفعل الديون التي أرهقته، وخصوصا تلك الضريبية منها. وواجه الكثير من المتاعب مع السلطات، معظمها بسبب حيازته المخدرات والقيادة الخطرة.

في وقت سابق من السنة الجارية، قال لجريدة «ديلي ميل» الشعبية البريطانية «إذا أراد أي شخص أن يناديني بحطام قطار، فأنا قطار تعرض لكثير من الحوادث وخرج عن مساره لأسباب عدة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - قادة العالم يجتمعون في قمة المناخ «cop27» بمصر

كاركاتير حليم - قادة العالم يجتمعون في قمة المناخ «cop27» بمصر
تآثر الرواية والصحافة: البدايات

تآثر الرواية والصحافة: البدايات
الكوليرا في لبنان.. المرض يتفشى و«منظمة الصحة» تحذر من «وباء»

الكوليرا في لبنان.. المرض يتفشى و«منظمة الصحة» تحذر من «وباء»
ترامب يدعم ملياردير مسلم .. ويدعو لحشد «موجة عملاقة»

ترامب يدعم ملياردير مسلم .. ويدعو لحشد «موجة عملاقة»
النهر الصناعي يعلن عودة ضخ المياه إلى بنغازي

النهر الصناعي يعلن عودة ضخ المياه إلى بنغازي
علي احميدة: حصولي على جائزة الجمعية الأميركية العلمية تقدير لنضال الشعب الليبي ضد الفاشية

علي احميدة: حصولي على جائزة الجمعية الأميركية العلمية تقدير لنضال الشعب الليبي ...
«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباريات السبت 5 نوفمبر في «دورينا»

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباريات السبت 5 نوفمبر في «دورينا»
مؤسس «تويتر» جاك دورسي يشيد بـ«صمود» موظفي الشركة

مؤسس «تويتر» جاك دورسي يشيد بـ«صمود» موظفي الشركة
بايدن يهاجم «تويتر»: تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم

بايدن يهاجم «تويتر»: تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي ودارنس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي ودارنس
مصر تستهدف زيادة الناتج المحلي 18 مليار دولار من الهيدروجين الأخضر بحلول 2025

مصر تستهدف زيادة الناتج المحلي 18 مليار دولار من الهيدروجين الأخضر بحلول 2025
الأحمر تحذر من خطورة نقص الموارد على الأمن المائي في ليبيا

الأحمر تحذر من خطورة نقص الموارد على الأمن المائي في ليبيا
إيران تختبر بنجاح إطلاق الصاروخ «قائم 100» الحامل للأقمار الصناعية

إيران تختبر بنجاح إطلاق الصاروخ «قائم 100» الحامل للأقمار الصناعية
شاهد: الأستوديو التحليلي لمباراة أبوسليم والأولمبي

شاهد: الأستوديو التحليلي لمباراة أبوسليم والأولمبي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل
المدافع الإنجليزي تشيلويل يلحق بقائمة الغائبين عن كأس العالم

المدافع الإنجليزي تشيلويل يلحق بقائمة الغائبين عن كأس العالم
نقيب الموسيقيين المصريين «يهذب» أغاني المهرجانات بتغيير اسمها

نقيب الموسيقيين المصريين «يهذب» أغاني المهرجانات بتغيير اسمها
المياه الملوثة.. «خيار وحيد» أمام بعض فقراء لبنان رغم تفشي «كوليرا»

المياه الملوثة.. «خيار وحيد» أمام بعض فقراء لبنان رغم تفشي «كوليرا»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
نقيب الموسيقيين المصريين «يهذب» أغاني المهرجانات بتغيير اسمها
نقيب الموسيقيين المصريين «يهذب» أغاني المهرجانات بتغيير اسمها
مشاهير جدد ينضمون إلى «روك أند رول هال أوف فايم».. من هم؟
مشاهير جدد ينضمون إلى «روك أند رول هال أوف فايم».. من هم؟
وزير الثقافة الإيطالي يصف عملًا احتجاجيًا بأنه «حقير»
وزير الثقافة الإيطالي يصف عملًا احتجاجيًا بأنه «حقير»
علي احميدة: حصولي على جائزة الجمعية الأميركية العلمية تقدير لنضال الشعب الليبي ضد الفاشية
علي احميدة: حصولي على جائزة الجمعية الأميركية العلمية تقدير لنضال...
«الثوار» التنزاني يحصد كبرى جوائز «أيام قرطاج السينمائية»
«الثوار» التنزاني يحصد كبرى جوائز «أيام قرطاج السينمائية»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» الصين
سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» ......
الرياني ينتهي من تصوير مشاهده في «قبل النهاية»
الرياني ينتهي من تصوير مشاهده في «قبل النهاية»...
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم ......
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام...
شيماء حسين المقصبي عشقت الرسم فعلمته
شيماء حسين المقصبي عشقت الرسم فعلمته...
المزيد
ناشطتان مناخيتان تلصقان يديهما على إطاري لوحتين في مدريد
ناشطتان مناخيتان تلصقان يديهما على إطاري لوحتين في مدريد...
وفاة المغني آرون كارتر عن 34 عاما
وفاة المغني آرون كارتر عن 34 عاما...
إيقاف حفلة موسيقية لفرقة كورية في إندونيسيا لهذا السبب
إيقاف حفلة موسيقية لفرقة كورية في إندونيسيا لهذا السبب...
«الثوار» التنزاني يحصد كبرى جوائز «أيام قرطاج السينمائية»
«الثوار» التنزاني يحصد كبرى جوائز «أيام قرطاج السينمائية»...
علي احميدة: حصولي على جائزة الجمعية الأميركية العلمية تقدير لنضال الشعب الليبي ضد الفاشية
علي احميدة: حصولي على جائزة الجمعية الأميركية العلمية تقدير ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط