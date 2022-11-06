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«الثوار» التنزاني يحصد كبرى جوائز «أيام قرطاج السينمائية»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 10:43 صباحا
«الثوار» التنزاني يحصد كبرى جوائز «أيام قرطاج السينمائية»
الممثلان التنزانيان إخلاص غفور فورا (إلى اليسار) وغودرون كولومبوس موانيكا يحملان جائزة التانيت الذهبي التي فاز بها فيلم «الثوار» للمخرج أميل شيفجي خلال الحفلة الختامية للدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، تونس، 5 نوفمبر 2022 (أ ف ب)
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ذهبت «التانيت الذهبي» كبرى جوائز مهرجان «أيام قرطاج السينمائية»، الذي اختُتِمت دورته الثالثة والثلاثون مساء السبت، في تونس، إلى الفيلم التنزاني «الثوار» (Vuta N'Kuvute) للمخرج أميل شيفجي.

ويتناول «الثوار» أجواء الحب والسياسة خلال الأعوام الأخيرة من الاستعمار البريطاني لزنجبار، وفق «فرانس برس».

- بعض الأفلام يعرض في السجون.. انطلاق «أيام قرطاج السينمائية» في تونس

وحصل على جائزة التانيت الفضي فيلم «تحت الشجرة» للمخرجة التونسية أريج السحيري التي تتطرق فيه للعلاقات الغرامية بين عاملات وعمال زراعيين خلال موسم قطف التين في إحدى القرى التونسية. وقد لفت هذا العمل انتباه المتابعين خلال فعاليات أسبوعي المخرجين في مهرجان كان.

أما التانيت البرونزي في المسابقة الرسمية التي ضمت 12 فيلماً روائياً طويلاً فكانت من نصيب الفيلم المصري «شرف» للمخرج سمير نصر، ويتطرق إلى النظام الطبقي في المجتمع من خلال أحداث في داخل سجن، وهو مقتبس عن رواية صنع الله إبراهيم الشهيرة التي تحمل العنوان نفسه.

 170 فيلما
وفي المجموع، يُعرض 170 فيلماً خلال الحدث الممتد حتى الخامس من نوفمبر، في 22 قاعة سينما في تونس العاصمة ومدن أخرى، بمعدل 60 عرضاً كل يوم في إطار المهرجان السينمائي الإفريقي الأعرق الذي انطلق عام 1966 واستحال موعداً سنوياً منذ 2014.

ومثلت الأفلام نحو أربعين بلداً عربياً وإفريقياً، بينها السعودية، ضيفة شرف المهرجان هذا العام مع أربعة أعمال سينمائية.

وسلط المهرجان الضوء على السينما الفلسطينية، من خلال عرض نحو عشرة أفلام أُنتجت منذ العام 1969 وتساهم في «تخليد نضالات الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل استرداد وطنه»، حسب إدارة المهرجان.

وترأس لجنة التحكيم للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، المخرج المغربي محمد عبد الرحمن التازي.

أما فئتا الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة فترأست لجنتهما المنتجة الملغاشية ماري كليمنس أنديامونتا بايس.

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