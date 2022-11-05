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خولة بسيكري فنانة الأمل الكبير

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي السبت 05 نوفمبر 2022, 10:04 صباحا
خولة بسيكري فنانة الأمل الكبير
الفانة خولة ضرار بسيكري
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الموهوبة خولة بسيكري، ليست مثلما قالت إنها فنانة تشكيلية وكفى، لأن خولة، باختصار شديد، حزمة من إمكانات معطاءة: تشكيلها الجميل يمنح المشاهد متعة الإبداع، حتى وهي تنتقي أعمالاً تشكيلية لفنانين كبار يحس المشاهد بلمسة إبداع منحت اللوحة جمالاً على جمالها.

من مؤسسي منارات ومن مجموعة «تكليلة»
خولة مهتمة بالمجتمع المدني، مشاركة بفاعليه فيه، تعد من مؤسسي عدد من منارات، ولا أقول مدارس لتعليم الأطفال فنون الرسم؛ مهتمة بالموروث الشعبي، ومساءلة الهُوية الليبية، فهي إحدى «مجموعة تكليلة» التي حدثتكم عنها مطلع تقديم هذه الباقة التي وُلدت من رحم معاناة حرب الكرامة في بنغازي.

تقول خولة، في معرض لقاء، إنها رفضت، في البداية، أمر النزوح، مع أسرتها من بيتهم، ولكنها رضخت في النهاية، لأن النزوح كان ضرورة لعودة الأمن والأمان لمراتع طفولتها؛ وما أن ابتعدت عنها، حتى شغلت نفسها، متطوعة، لتعليم الطلاب بمدرسة «الأمل الكبير» لتهيئتهم للدراسة لحين استئنافها، فدرّستْ مادتي الرياضيات والإنجليزي لطلاب الصف الخامس، فانتشلتهم من هم الحرب وغمته، لأن فرحتهم بالعودة، وحماسهم للدراسة كانا عظيمين.

الإبداع يخلق الفرحة من ظلام الحزن
تقول عن تلك المرحلة: «إن الإبداع أن تخلق الفرحة من ظلام الحزن، والجمال من مغبة القبح... ». ولعل ذلك ما منحها الرغبة الشديدة في إعادة تشكيل العديد من لوحات بيكاسو!

لقد أخفت حزنها ويأسها من ضيم النزوح والانفجارات بالرسم، بل وجدته وسيلة لإبعاد قبح تلك الأيام عن الأطفال, فقامت، وبعض أصدقائها، بتأسيس نادٍ خاص بالرسم والفنون التشكيلية، ونظموا دورات الرسم للأطفال. تقول: «... الحقيقية أن هذه النقلة أساسها أنني انتبهت كيف خف عن نفسي التعب والحزن والقلق ومغبات مرحلة النزوح الشاقة، عندما تطوعت مع المتطوعين، بتعليم طلاب بمدرسة (الأمل الكبير)؛ لتهيئتهم للدراسة لحين استئنافها، فدرّستُ مادتي لرياضيات والإنجليزي لطلاب الصف الخامس، وكانت تلك المرة الأولى التي أراهم فيها فرحين ومتحمسين للدراسة.. وأيضاً انتبهت أن الحزن الذي تسلط عليّ أزاحته فرحة تلاميذي...». هذه صورة مبسطة لمعاناتها وحالتها جراء تلك الحرب التي انتصر فيها الحق وعادت حياتنا تدرجياً لما كانت عليه.

عقب انتهاء الفنانة خولة ضرار بسيكري، وهي من مواليد بنغازي يوم 24/10/1988 من دراسة المرحلة الثانوية من مدرسة المتفوقين، التحقت بالجامعة الليبية، ودرست هندسة الكهرباء والإلكترونات، وتخرجت فيها.


وهي عضو مؤسس في عدد من منظمات المجتمع المدني، ونحن نقدمها في هذه العجالة كفنانة تشكيلية، علماً بأنها بدأت ممارسة النحت وتتطلع إلى أن تبدع فيه، تماماً مثلما أبدعت في التشكيل. فماذا يملك المرء سوى أن يتمنى لها التوفيق والنجاح.

خولة بسيكري فنانة الأمل الكبير
خولة بسيكري فنانة الأمل الكبير
خولة بسيكري فنانة الأمل الكبير
خولة بسيكري فنانة الأمل الكبير
خولة بسيكري فنانة الأمل الكبير
خولة بسيكري فنانة الأمل الكبير
خولة بسيكري فنانة الأمل الكبير
خولة بسيكري فنانة الأمل الكبير
خولة بسيكري فنانة الأمل الكبير
خولة بسيكري فنانة الأمل الكبير
خولة بسيكري فنانة الأمل الكبير
خولة بسيكري فنانة الأمل الكبير
خولة بسيكري فنانة الأمل الكبير
خولة بسيكري فنانة الأمل الكبير
خولة بسيكري فنانة الأمل الكبير
خولة بسيكري فنانة الأمل الكبير
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