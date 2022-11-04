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إسبانيا: محاكمة مشارك في برنامج تلفزيوني بتهمة الاعتداء الجنسي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 03:01 مساء
إسبانيا: محاكمة مشارك في برنامج تلفزيوني بتهمة الاعتداء الجنسي
علم إسبانيا (الإنترنت)
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الإسبانية من برنامج الواقع «Big Brother» («بيغ براذر»)، الخميس، بتهمة الاعتداء الجنسي على متسابقة عام 2017.

وطالب الادعاء، في مدريد، بسجن المتهم عامين ونصف العام وبتعويض قدره 6000 يورو. كما طلب المبلغ نفسه من منتجي البرنامج عن الضرر الذي لحق بالضحية.

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وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في فبراير، لكن جرى تعليقها بسبب «مشاكل نفسية» كانت تمنع الضحية من الإدلاء بشهادتها، وفق «فرانس برس».

وبحسب صحيفة «إيه بي سي» الصادرة في مدريد، تخلت صاحبة الشكوى مذاك عن اتهام مهاجمها المفترض.

ووقع المشهد خلال تصوير برنامج «بيغ براذر» («غران هيرمانو» باللغة الإسبانية) في عام 2017، وهو برنامج تبثه Telecinco، القناة الأكثر مشاهدة في إسبانيا.

فكرة البرنامج
ويقوم البرنامج على إيداع مجموعة من الأشخاص داخل منزل وتصويرهم باستمرار، فيما يتولى المشاهدون استبعاد المتسابقين واحداً تلو الآخر.

واتهمت المدعية مشاركاً آخر في البرنامج، كانت على علاقة عاطفية معه لفترة استمرت «حوالى خمسين يوماً»، بحسب الادعاء، بالاعتداء عليها جنسياً في غرفة أمام عدسة الكاميرات، بينما كانت «في حالة سكر».

لا أستطيع ذلك
وكتبت النيابة العامة في بيان أن الشابة «رفعت يدها مرتين وكأنها تطلب منه التوقف» و«قالت بكلمات متلعثمة لا أستطيع ذلك». وبعد 10 دقائق فقط، عندما رفعت الشابة اللحاف، تدخّل «أحد أعضاء فريق الإنتاج المسؤولين عن مشاهدة مقاطع الفيديو»، عندما رأى «حالة الخمول» لصاحبة الشكوى.

وقد بدأت القضية بعد عامين من الوقائع، أي في عام 2019، عندما كشفت الصحافة أن الشابة استدعيت لأخذ تعليقها، في اليوم التالي، على ما حصل أمام الكاميرا في ما يسمى بغرفة «الاعتراف».

وأظهر مقطع فيديو لهذا «الاعتراف»، كشفت عنه وسائل إعلام عبر الإنترنت، الشابة وهي تتوسل وتبكي طالبة التوقف عن بث الصور. وطُرد المتسابق المتهم من البرنامج.

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