الرياني ينتهي من تصوير مشاهده في «قبل النهاية»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

انتهى الفنان أحمد الرياني من تصوير مشاهده في فيلم «قبل النهاية»، ويستمر كمصحح للهجة الليبية مع الممثلين غير الليبين.

وقال الرياني لـ«بوابة الوسط» إنه يؤدي دور «شاب ليبي حارب الظلم والدواعش في فترة تواجدهم في مدينة بنغازي قبل عملية الكرامة».

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وكتب فيلم «قبل النهاية» اللواء خالد المحجوب ومن إخراج المصري أحمد أبوالعطا وبطولة الممثل الأردني منذر رياحنة ومواطنته مي سليم ومجموعة من الممثلين المصرين منهم نضال الشافي.

ويتواصل تصوير مشاهد فيلم «قبل النهاية» في بنغازي.

الفنان الليبي أحمد الرياني ينتهي من تصوير مشاهده في فيلم «قبل النهاية» (بوابة الوسط)