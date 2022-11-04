Atwasat

إدوارد هوبر يستكشف نيويورك في معرض جديد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 12:18 مساء
إدوارد هوبر يستكشف نيويورك في معرض جديد
امرأة تنظر إلى لوحة للرسام إدوارد هوبر في معرض بمتحف ويتني في نيويورك في 27 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

يرصد معرض، في متحف ويتني، كيف استكشف الرسّام الأميركي إدوارد هوبر في نيويورك بريشته، كما لم يفعل أحد قبله.

ومن بين الأعمال المعروضة، «إيرلي صنداي مورنينغ» (في صباح الأحد الباكر - 1930)، و«روم إن نيويورك» (غرفة في نيويورك - 1932)، و«نيويورك موفي» (فيلم نيويورك - 1939) و«مورنينغ صن» (شمس الصباح - 1952)، إضافة إلى أعمال زيتية تظهر أسقفاً وجسورا، ومسودات لأعماله ووثائق من حياة الفنان الأميركي.

- خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

وفي المجموع، يتألف المعرض الممتد حتى مارس 2023 في مالنهاتن، من أكثر من مئتي عمل من صندوق ويتني وإعارات من مجموعات عامة وخاصة، وفق «فرانس برس».

خارج الدروب المطروقة
وبعيداً من الصور المعهودة لناطحات السحاب في هذه المدينة المتنوعة للغاية والرئة الاقتصادية العالمية، يتجلى خصوصاً بُعد نيويورك الإنساني بريشة هوبر.

وقالت مفوضة المعرض كيم كوناتي في بيان نشره المتحف إن «هوبر أمضى جلّ حياته هنا، على مرمى حجر من متحف ويتني»، وقد «عرف الشوارع نفسها وكان شاهدا على الحلقة الدائمة من الهدم وإعادة الإعمار، كما يحصل حالياً في نيويورك المتجددة دوماً».

وأضافت كوناتي «نجح هوبر في تصوير مدينة في تغيّر دائم وثابتة في الوقت عينه، كما لم تفعل سوى قلة سواه بهذه الطريقة المؤثرة»، مشيرة إلى وجود «رابط خاص محفور في الزمن صاغته مخيلته بوضوح».

وكان هوبر يفضل الأماكن المغمورة وحتى المجهولة تماماً، خارج الدروب المطروقة، بعيداً من ناطحات السحاب في مانهاتن والمعالم الأشهر كجسر بروكلين أو مبنى إمباير ستايت.

وقال يوماً ممازحاً «لم أكن يوماً مهتماً بالمناظر العمودية»، بل كان يحب الابتعاد عن الضوضاء.

جوزفين نيفيسون هوبر
منذ 1913 حتى وفاته سنة 1967، عاش هوبر مع زوجته جوزفين نيفيسون هوبر، وهي أيضاً فنانة وعارضة كان يستلهم منها في لوحاته، في الشقة نفسها في ميدان واشنطن سكوير في غرينيتش فيلدج جنوب مانهاتن. وبعدما كان رساما مستقلا، أصبح أحد أشهر الفنانين في البلاد.

ولم يتوقف الرسام المولود سنة 1882 في مدينة نياك الصغيرة على ضفاف نهر هادسن شمال نيويورك، عن استكشاف الحدود المتداخلة بين الحياة العامة والخاصة: وشكلت النوافذ عنصراً دائماً في عمله، وكانت تتيح إظهار الجزء الخارجي والداخلي على السواء من أي مبنى. وهو وصف هذه التجربة بأنها «إحساس بصري مشترك».

 الإنارة المسرحية 
وأوضحت المتخصصة في الإنارة المسرحية جنيفر تيبتون في تصريحات أوردها متحف ويتني، أن الإضاءة الخاصة التي أظهرها الرسام في أعماله يمكن أن تتسبب بإحساس «مخيف وقاتم للغاية»، وصولاً حتى إلى الشعور بـ»الفراغ».

وبعض القطع التي يتضمنها المعرض مصدرها مجموعة أعمال كانت عائدة للقس المعمداني أرثاير سانبورن الذي عاش في ستينات القرن العشرين قرب منزل طفولة هوبر في نياك.

وفي تحقيق نشرته في أكتوبر، تساءلت صحيفة «نيويورك تايمز» كيف تمكن قسيس من جمع ما يصل إلى 300 عمل للفنان.

وقبل وفاته سنة 2007، قال سانبورن، من دون تقديم أدلة، إنه حصل على هذه الأعمال كهدية من الزوجين هوبر أو جمعها من شقة الفنان بعد وفاته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: الأستوديو التحليلي لمباراة الاتحاد والخمس في الدوري الليبي الممتاز «دورينا»

شاهد: الأستوديو التحليلي لمباراة الاتحاد والخمس في الدوري الليبي الممتاز ...
السعودية تطلق أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية

السعودية تطلق أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية
شيخ الأزهر يدعو علماء الشيعة إلى حوار إسلامي لنبذ النزاع الطائفي

شيخ الأزهر يدعو علماء الشيعة إلى حوار إسلامي لنبذ النزاع الطائفي
أقوى تلسكوب في العالم يتعرض لهجوم إلكتروني

أقوى تلسكوب في العالم يتعرض لهجوم إلكتروني
جريمة قتل عنصرية تثير الجدل في إيطاليا.. ما القصة؟

جريمة قتل عنصرية تثير الجدل في إيطاليا.. ما القصة؟
سيلين ديون تجسد شخصيتها الحقيقية في فيلم جديد

سيلين ديون تجسد شخصيتها الحقيقية في فيلم جديد
سيول تعلن إطلاق مقاتلات شبح بعد رصد 180 طائرة حربية كورية شمالية

سيول تعلن إطلاق مقاتلات شبح بعد رصد 180 طائرة حربية كورية شمالية
المهرجان المغاربي يكرم العازف والملحن الليبي عمر الحاسي

المهرجان المغاربي يكرم العازف والملحن الليبي عمر الحاسي
التعادل الإيجابي يحسم مباراة «أساريا» و«المحلة»

التعادل الإيجابي يحسم مباراة «أساريا» و«المحلة»
الإصابة تحرم منتخب ألمانيا من جهود فيرنر في مونديال 2022

الإصابة تحرم منتخب ألمانيا من جهود فيرنر في مونديال 2022
منع ألمانيا من إرسال ذخيرة سويسرية إلى أوكرانيا

منع ألمانيا من إرسال ذخيرة سويسرية إلى أوكرانيا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أساريا والمحلة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أساريا والمحلة
«وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا المؤقتة

«وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا المؤقتة
بريطانيا تستبعد نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس

بريطانيا تستبعد نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس
«مقابلة خاصة»: محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي

«مقابلة خاصة»: محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي
دعمها المزعوم لروسيا بـ«المسيرات».. هل يصب في صالح إيران؟

دعمها المزعوم لروسيا بـ«المسيرات».. هل يصب في صالح إيران؟
كاركاتير خيري - وعد بلفور

كاركاتير خيري - وعد بلفور
إضاءة على «سيد الأسرار»

إضاءة على «سيد الأسرار»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»
حضور شعري لدرنة بمعرض جامعة طبرق الدولي للكتاب
حضور شعري لدرنة بمعرض جامعة طبرق الدولي للكتاب
المهرجان المغاربي يكرم العازف والملحن الليبي عمر الحاسي
المهرجان المغاربي يكرم العازف والملحن الليبي عمر الحاسي
سيلين ديون تجسد شخصيتها الحقيقية في فيلم جديد
سيلين ديون تجسد شخصيتها الحقيقية في فيلم جديد
جائزة غونكور تذهب إلى روائية فرنسية مولودة في الجزائر
جائزة غونكور تذهب إلى روائية فرنسية مولودة في الجزائر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» الصين
سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» ......
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام...
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم ......
شيماء حسين المقصبي عشقت الرسم فعلمته
شيماء حسين المقصبي عشقت الرسم فعلمته...
إعلان تفاصيل النسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب
إعلان تفاصيل النسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب...
المزيد
«بيت إسكندر» يعلن نتائج جائزته في نسختها الثالثة
«بيت إسكندر» يعلن نتائج جائزته في نسختها الثالثة...
الرياني ينتهي من تصوير مشاهده في «قبل النهاية»
الرياني ينتهي من تصوير مشاهده في «قبل النهاية»...
إدوارد هوبر يستكشف نيويورك في معرض جديد
إدوارد هوبر يستكشف نيويورك في معرض جديد...
جائزة غونكور تذهب إلى روائية فرنسية مولودة في الجزائر
جائزة غونكور تذهب إلى روائية فرنسية مولودة في الجزائر...
سيلين ديون تجسد شخصيتها الحقيقية في فيلم جديد
سيلين ديون تجسد شخصيتها الحقيقية في فيلم جديد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط