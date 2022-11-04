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سيلين ديون تجسد شخصيتها الحقيقية في فيلم جديد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 10:09 صباحا
سيلين ديون تجسد شخصيتها الحقيقية في فيلم جديد
سيلين ديون (الإنترنت)
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تجسد سيلين ديون شخصيتها الحقيقية، في الفيلم الكوميدي الرومانسي «لاف أغين» (Love again) الذي يبدأ عرضه في دور السينما سنة 2023، وفق ما أعلنت النجمة العالمية.

وكتبت المغنية المتحدرة من مقاطعة كيبيك الكندية، على شبكات التواصل الاجتماعي «أراكم في السينما!»، حسب «فرانس برس».

- تأجيل حفلات سيلين ديون في أوروبا لأسباب صحية

وأوضحت أنها ستشارك في الفيلم، إلى جانب نجمة أفلام بوليوود الهندية بريانكا تشوبرا جوناس والممثل الاسكتلندي سام هيوين المعروف بدوره في المسلسل الدرامي «آوتلاندر» (Outlander).

وأشارت سيلين ديون أيضاً إلى أنها ستؤدي أغنيات جديدة لها في هذا الفيلم، الذي أنتجته شركة «سوني» وسيُعرض على الشاشة الكبيرة في 12 مايو.

قصة الفيلم
ويتناول الفيلم الذي أخرجه جيم ستراوس («ذي إنكريديبل جيسيكا جيمس») قصة شابة تُواصل بعد وفاة خطيبها إرسال رسائل نصية هاتفية إليه. وأدى ذلك إلى نشوء علاقة بينها وبين الشخص الذي انتقل اليه رقم الهاتف، وهو صحفي، بفضل سيلين ديون.

وكانت ديون أعلنت في أبريل الفائت أنها أرجأت إلى 2023 كل الحفلات المقرر أن تحييها هذه السنة في أوروبا ضمن جولتها العالمية «كاريدج وورلد تور» بسبب مشكلة صحية تعانيها.

واضطرت النجمة الكندية إلى إلغاء أو تأجيل عدد من حفلاتها، لأسباب طبية ونتيجة جائحة كوفيد-19.

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