المهرجان المغاربي يكرم العازف والملحن الليبي عمر الحاسي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

كرم المهرجان المغاربي للفيلم في دورته العاشرة بنابل التونسية، الفنان العازف والملحن الموسيقي عمر الحاسي، عن مسرحية «أم المسامي» لفرقة المنارة بمدينة بنغازي.

وعبّر الحاسي، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، عن سعادته بالتكريم، بالنظر إلى مجهوده في المسرحية، قائلاً: «رغم افتقادنا للموسيقى التصويرية في بعض الأعمال الفنية وذلك لندرتها، ساهمت في رسم ملامح مسرحية (أم المسامي) بالموسيقى، مع أداء الفنانة كريمان جبر، وهي من تأليف الشاعر خطاب الطيب خطاب وإخراج كريمان».

وهذا ثاني تعاون يجمع الحاسي والفنانة كريمان، بعد مشاركته في في عملها الإذاعية (حكايات) بالموسيقى التصويرية، متمنيًا استمرار عمله في هذا الجانب من الفن.

وانطلق المهرجان المغاربي، الخميس، في مدينة نابل التونسية بمشاركة عدد من المسرحيات من دول عربية المغرب العربي تحت شعار «مسرح الشارع لتغيير الشارع»، ويستمر لمدة أربعة أيام.

العازف والملحن الليبي عمر الحاسي (بوابة الوسط)

شهادة تقدير من المهرجان المغاربي للعازف والملحن الليبي عمر الحاسي (بوابة الوسط)