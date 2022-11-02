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حضور شعري لدرنة بمعرض جامعة طبرق الدولي للكتاب

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 03:44 مساء
حضور شعري لدرنة بمعرض جامعة طبرق الدولي للكتاب
الشاعر الكبير عبد الحميد بطاو بجانبه الشاعر الشاب فارس برطوع. (الإنترنت)
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يستضيف البرنامج الثقافي لمعرض جامعة طبرق الدولي للكتاب، اليوم الأربعاء، شعراء من مدينة درنة حيث تقام أمسية شعرية بمشاركة الشاعر الكبير عبدالحميد بطاو، والشاعر فارس برطوع.

وتبدأ الأمسية الشعرية عند الساعة الرابعة مساءً بمدرج كلية العلوم بجامعة طبرق بجوار المعرض الدولي للكتاب، الذي ينظم تحت شعار «جامعة طبرق.. رؤية تبني وطن».

وشهد معرض جامعة طبرق الدولي للكتاب أمس الثلاثاء عددًا من الندوات والأمسيات منها «مناظرة علمية» بين طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وحلقة نقاش حول «علاقة التاريخ بالأدب»، وندوة حول «الأديب سعيد خيرالله» الذي اختُير شخصية الدورة الأولى للمعرض الذي يستمر حتى 3 نوفمبر.

- ندوة حول الأديب سعيد خيرالله بمعرض جامعة طبرق للكتاب
ويشارك في معرض جامعة طبرق الدولي للكتاب أكثر من 100 دار نشر ومكتبة من أبرزها مكتبة جامعة الملك سعود، ومكتبة العبيكان السعودية، ودار وائل، ودار الرنين، ودار وفاق من الأردن، والمجموعة الدولية المصرية، والمؤسسة الدولية للكتاب، والدار العالمية، ودار جينن وغيرها من دور النشر الليبية والعربية.

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