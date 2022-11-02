تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»

القاهرة - بوابة الوسط

تحت عنوان «يوم الوفاء»، احتضنت برن المدينة السويسرية فعاليات الاحتفال الكبير لتكريم الأديب الليبي والكاتب العالمي إبراهيم الكوني الذي أقيم على مدى يومين انتهى أمس الثلاثاء، وحضره ثلة من الكتاب والأدباء وأصدقاء الكوني الذي أتوا من مختلف أنحاء العالم، بينهم الأديب والكاتب السوري أدونيس، والشاعر التونسي جمال العرضاوي، وعثمان تازغرت وأكلي شكا، وبحضور وزير الثقافة السويسري.

جاء التكريم العالمي احتفاءً وتقديرا لأعمال الكوني الأدبية التي فاقت حتى الآن أكثر من 100رواية، ترجم أغلبها إلى أكثر من 40 لغة حية حول العالم، إذ تلقى درعا خاصا بهذه المناسبة، وأعلن الكوني خلالها إصدار كتاب جديد تحت عنوان «ذاكرة الصحراء» الذي شارك في كتابته أكثر من مئة كاتب من مختلف أنحاء العالم، ولاقى صدى واسعا من قبل وسائل الإعلام السويسرية والأوروبية.

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حضور من مختلف بلدان العالم وفيديو عن أبرز محطات الكاتب الليبي العالمي

كما حضر الاحتفال ممثلو التمثيليات الدبلوماسية، أبرزها السفير الكويتي لدى الفدرالية السويسرية والسفير القطري والألماني، إضافة إلى الشيخة شيماء الصباح ممثلة دار سعاد الصباح للنشر والإبداع، ومترجم أعمال إبراهيم الكوني إلى اللغة الألمانية، البروفيسور مونت راخت، ناهيك عن حضور مجموعة من الأكاديميين الذين جاءوا من ألمانيا وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة.

وقال أكلي شكا أحد حضور التكريم إنه جرى عرض فيديو خلال اليوم الأول والثاني عن مبادرة «يوم الوفاء» مع فيديو استعرض السيرة الذاتية للكاتب العالمي وأبرز المحطات التي مر بها، ثم تسلم الكوني خلال هذا الحدث درعا خاصا احتفاء وتقديرا لأعماله الأدبية.

الأديب الليبي والكاتب العالمي إبراهيم الكوني يتحدث إلي المشاركين في فعاليات « يوم الوفاء» بسويسرا (بوابة الوسط)

الأديب الليبي والكاتب العالمي إبراهيم الكوني خلال فعاليات « يوم الوفاء» بسويسرا (بوابة الوسط)

الأديب الليبي والكاتب العالمي إبراهيم الكوني يتحدث إلي المشاركين في فعاليات « يوم الوفاء» بسويسرا (بوابة الوسط)