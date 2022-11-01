مقتل مغني الراب الأميركي تيكوف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن موقع «تي إم زي» وفاة عضو فرقة «ميغوس» (Migos) مغني الراب الأميركي تيكوف (Takeoff) (28 عامًا)، بعد تعرضه لإطلاق نار، صباح الثلاثاء، في ناد للبولينغ في هيوستن بولاية تكساس.

وكان تيكوف (واسمه الأصلي كيرسنيك كاري بول) يسهر برفقة أحد أعضاء فرقته، عندما تلقت الشرطة قرابة الثانية والنصف فجرا بلاغا عن إطلاق نار في نادٍ للبولينغ وبمقتل شخص.

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وأصيب شخصان آخران بجروح ونقلا إلى المستشفى، وفق وكالة «فرانس برس».

وعرض موقع «تي إم زي» لقطات شاشة لمسرح الجريمة تظهر فيها جثة ملقاة على الأرض، وتحلّق حولها عدد من الأشخاص.

فرقة «ميغوس»

وكان تيكوف المولود في 18 يونيو 1994 عضوًا في فرقة «ميغوس» للراب مع عمه كوافو (Quavo) وابن عمه أوفسيت (Offset) المتزوج راهنًا من مغنية الراب الأميركية كاردي بي (Cardi B).

وبرزت فرقة «ميغوس» المتحدرة من أتلانتا العام 2013 بأغنيتها «فيرساتشي» التي أعاد مزجها مغني الراب الكندي دريك.

لكن أغنية «باد أند بوجي» (Bad and Boujee) العام 2016 هي التي جعلتها تتبوأ صدارة المبيعات.

وما لبثت ألبوماتها «يانغ ريتش نيشن» (2015) و«كالتشر 2» (2017) أن حققا نجاحًا واسعًا، تلاهما العام 2021 «كالتشر 3»، و«ميسي» حديثًا.