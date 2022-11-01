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تعطيل دمج داري نشر عملاقتين في الولايات المتحدة.. ما السبب؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 نوفمبر 2022, 03:00 مساء
تعطيل دمج داري نشر عملاقتين في الولايات المتحدة.. ما السبب؟
شعار دار نشر بينغوين راندوم هاوس على كتب في إحدى مكتبات كورتي ماديرا في كاليفورنيا، 2 نوفمبر 2021 (أ ف ب)
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في تجاوب مع طلب الحكومة الأميركية، عطّلت قاضية فدرالية في واشنطن، الإثنين، عملية الاستحواذ على دار النشر «Simon & Schuster» (سايمن أند شوستر) من منافستها «Penguin Random House» (بينغوين راندوم هاوس)،

وكانت الحكومة الأميركية رأت في الصفقة تهديداً محتملا على المنافسة، حسب «فرانس برس».

وكان أُعلن عن الصفقة البالغة قيمتها 2,18 مليار دولار، في نوفمبر 2020، وكان من شأنها الدمج بين اثنين من أكبر خمس دور نشر في الولايات المتحدة.

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ويشكل القرار القضائي نصراً لحكومة الرئيس الأميركي جو بايدن التي تعتمد سياسات أكثر تشدداً من سابقاتها على صعيد التصدي لصفقات الاستحواذ والدمج، باسم مبدأ المنافسة.

واتخذت وزارة العدل الأميركية إجراءات قانونية في هذه القضية في نوفمبر 2021، متحدثة عن خطر محتمل لانخفاض عدد الكتب المنشورة أو تقليص المجموعة الجديدة للمبالغ المدفوعة للمؤلفين.

حصص دور النشر الأميركية
وتحتل الداران على التوالي المركزين الأول والرابع على صعيد حصص دور النشر الأميركية في السوق، وهما جزء مما يُعرف بالـ«بيغ فايف» (الخمسة الكبار)، وهي مجموعة تضم أيضاً دور «HarperCollins» و«Hachette Book Group USA» و«Macmillan Publishers».

مع عشرة آلاف موظف في جميع أنحاء العالم وحوالى 15 ألف كتاب يتم نشرها سنوياً، تهيمن «Penguin Random House» التابعة لمجموعة «Bertelsmann» الألمانية، على قطاع النشر في الولايات المتحدة.

مذكرات باراك أوباما
ونشرت المجموعة على وجه الخصوص المجلد الأول من مذكرات رئيس الولايات المتحدة السابق باراك أوباما العام الماضي بعنوان «الأرض الموعودة»، ومذكرات زوجته ميشال أوباما عام 2018، والتي بيع منها عشرات ملايين النسخ. كما تستعد المجموعة لنشر مذكرات الأمير هاري في أوائل عام 2023.

وكتبت القاضية فلورنس بان في الحكم الصادر الاثنين أن الحكومة الأميركية قدمت دليلاً على أن الاستحواذ المقترح «يمكن أن يكون له تأثير في تقليل المنافسة بشكل كبير» في سوق حقوق الكتب الأكثر مبيعاً.

وقالت القاضية بان إن التعليل القانوني بأكمله الذي دفعها إلى اتخاذ هذا القرار سيبقى طي الكتمان، لأنه يحتوي على معلومات «سرية» أو «سرية للغاية».

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