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اختتام المؤتمر الدولي حول التكنولوجيات الناشئة في ممارسة «العربية»

القاهرة - بوابة الوسط: نهلة العربي الثلاثاء 01 نوفمبر 2022, 12:00 مساء
اختتام المؤتمر الدولي حول التكنولوجيات الناشئة في ممارسة «العربية»
جامعة ليبيا المفتوحة تختتم فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول استعمال التكنولوجيات الناشئة في ممارسة اللغة العربية وتعلمها (فيسبوك)
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اختُتمت فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول «استعمال التكنولوجيا الناشئة في ممارسة وتدريس اللغة العربية وتعلمها»، والذي نظمته جامعة ليبيا المفتوحة، تحت إشراف منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

وجرت مراسم الاختتام بحضور أ.د. أبوالقاسم محمد شلوف رئيس جامعة ليبيا ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر، وكذلك د. عصام الإمام وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأ.د. زكريا شهاب ممثل الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وأ.د. عمر حلي ممثل المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، حسب اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم في «فيسبوك»، الإثنين.

وشهد الختام أيضا حضور د. عبدالله السوسي رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بوزارة التربية والتعليم، وأ.د. سعيد إمحمد الدبيب المندوب الدائم لليبيا بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة.

كما حضر الختام المشاركون بأوراقهم البحثية وعديد المهتمين، بموضوع المؤتمر، وفي نهاية حفل الاختتام جرى تلاوة التوصيات والبيان الختامي الصادر عن المؤتمر.

جامعة ليبيا المفتوحة تختتم فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول استعمال التكنولوجيات الناشئة في ممارسة اللغة العربية وتعلمها (فيسبوك)
جامعة ليبيا المفتوحة تختتم فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول استعمال التكنولوجيات الناشئة في ممارسة اللغة العربية وتعلمها (فيسبوك)
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