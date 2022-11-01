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ندوة حول الأديب سعيد خيرالله بمعرض جامعة طبرق للكتاب

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري الثلاثاء 01 نوفمبر 2022, 11:10 صباحا
ندوة حول الأديب سعيد خيرالله بمعرض جامعة طبرق للكتاب
ندوة حول الأديب «سعيد خيرالله» بمعرض جامعة طبرق للكتاب (فيسبوك)
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ضمن البرنامج الثقافي لمعرض جامعة طبرق الدولي للكتاب، تقام الثلاثاء، ندوة حول «الأديب سعيد خيرالله» الذي اُختير شخصية الدورة الأولى للمعرض الذي يستمر حتى 3 نوفمبر.

وتبدأ الندوة عند الساعة الخامسة مساءً بمدرج كلية العلوم بجامعة طبرق بجوار المعرض الدولي للكتاب، الذي ينظم تحت شعار «جامعة طبرق.. رؤية تبني وطن».

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وُلد القاص الأديب سعيد خيرالله صالح بمدينة طبرق سنة 1942 ودرس بمدارسها وتخرج في جامعة بنغازي سنة 1966، حيث بدأ حياته العملية بالتدريس بمدارس طبرق ومديرا للمعهد العالي للنفط، كما كُلف مهام عميد بلدية طبرق، وشغل منصب رئيس نادي الصقور الرياضي الثقافي الاجتماعي.

وصدرت له ثلاث مجموعات قصصية بعنوان «مقبولة»، و«عيون الغزلان الخائفة»، و«الأجنحة والأفق»، كما كتب عددا من المقالات في عدد من الصحف جمعها في كتاب بعنوان «فتات من خراب الذاكرة»، وكتاب «هاشم بوالخطابية.. شاعر من مدينتي».

ويشارك في معرض جامعة طبرق الدولي للكتاب أكثر من 100 دار نشر ومكتبة من أبرزها مكتبة جامعة الملك سعود، ومكتبة العبيكان السعودية، ودار وائل، ودار الرنين، ودار وفاق من الأردن، والمجموعة الدولية المصرية، والمؤسسة الدولية للكتاب، والدار العالمية، ودار جينن وغيرها من دور النشر الليبية والعربية.

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