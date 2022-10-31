اختتام معرض «كوديزاين 3».. الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط: نهلة العربي

افتتح سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، المعرض المتنقل «كوديزاين 3»، حول ثقافة إعادة التدوير والاستدامة البيئية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وبرعاية آرتش وسيلفانا أنيكياريكو.

- بيت إسكندر يطلق جائزته في نسختها الثالثة

ويحتضن متحف ليبيا المعرض، المقام بالتعاون مع مصلحة الآثار، فيما تولى محمد كعوان مدير المتحف عملية الإشراف والتنسيق، بالتعاون مع مدير مكتب التعاون الدولي والأعلام، حسب منشور مكتب الإعلام بمصلحة الآثار.

وألقى مدير متحف ليبيا، محمد كعوان، كلمة نيابة عن رئيس مصلحة الآثار، أشاد فيها بالحدث، الذي يختتم اليوم، وبالجهود التي بذلتها الجهات المشاركة لإنجاح المعرض.