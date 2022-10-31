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جامعة طبرق: معرض الكتاب مؤشر لانطلاقة جديدة للأنشطة الثقافية والعلمية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الإثنين 31 أكتوبر 2022, 01:36 مساء
جامعة طبرق: معرض الكتاب مؤشر لانطلاقة جديدة للأنشطة الثقافية والعلمية
تواصل المعرض الدولي الأول للكتاب بجامعة طبرق (الإنترنت)
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تستمر فعاليات اليوم الثاني من المعرض الدولي الأول للكتاب بجامعة طبرق، والذى يعد الأول من نوعه في الجامعات الليبية بمشاركة دور نشر محلية وعربية من مصر والأردن والإمارات، وغيرها.

وافتُتح المعرض رسميا، السبت، تحت شعار «جامعة طبرق.. رؤية تبني الوطن»، بمشاركة أكثر من 100 دار نشر ليبية وعربية، وذلك بمقر الإدارة العامة للجامعة.

- افتتاح معرض جامعة طبرق الدولي للكتاب.. السبت

وتزينت أروقة المعرض بأنواع الكتب المتنوعة منها ما يتعلق بالجانب الثقافي والمعرفي والديني والترفيهي والرياضي، ومنها ما يختص برياض الأطفال، والجانب الأكاديمي.

وبحسب المركز الإعلامي لجامعة طبرق، فإن «مثل هذه المعارض تُضفي مؤشرا لانطلاقة جديدة للمناشط الثقافية والعلمية مما يرسخ مكانة متميزة لجامعة طبرق في الخارطة العلمية لاستقطاب الدول ودور النشر للمشاركة في هذا المعرض».

وأثنى المركز الإعلامي على مشاركة دور النشر في هذا المعرض واللجان المشرفة وأعضائها المكلفين لإعطائهم صورة مشرفة ترتقي بجامعة طبرق.

تواصل المعرض الدولي الأول للكتاب بجامعة طبرق (الإنترنت)
تواصل المعرض الدولي الأول للكتاب بجامعة طبرق (الإنترنت)
تواصل المعرض الدولي الأول للكتاب بجامعة طبرق (الإنترنت)
تواصل المعرض الدولي الأول للكتاب بجامعة طبرق (الإنترنت)
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