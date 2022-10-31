«قرطاج السينمائي» يكرم المصرية هالة صدقي

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت فعاليات مهرجان «أيام قرطاج السينمائية»، الأحد، تكريم وزيرة الثقافة التونسية، حياة قطاط، للفنانة هالة صدقي.

فيما اعتبرت النجمة المصرية أن تكريمها «هو تكريم للفن المصري أجمع، وليس لهالة صدقي فقط».

وقالت صدقي إن تكريمها هذه المرة يختلف عن أي تكريم آخر، لأنه يأتي من قبل مهرجان عريق وله اسم كبير مثل مهرجان قرطاج السينمائي، مضيفة أن أول تكريم حازت عليه في مشوارها الفني كان في تونس، والآن وبعد مسيرة فنية طويلة يجري تكريمها أيضا في تونس، حسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط».

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وعن المشاركة المصرية في المهرجان بخمسة أفلام، قالت: «كنت أتمنى أن تكون المشاركة المصرية بأكثر من هذا العدد، لأن مصر لديها الكثير من الأفلام الوثائقية والروائية الطويلة والقصيرة المتميزة»، معربة عن أملها في أن تحوز الأفلام المصرية على جوائز المهرجان.