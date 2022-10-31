Atwasat

«قرطاج السينمائي» يكرم المصرية هالة صدقي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 01:02 مساء
«قرطاج السينمائي» يكرم المصرية هالة صدقي
فعاليات مهرجان «أيام قرطاج السينمائية» تشهد تكريم الفنانة المصرية هالة صدقي (الإنترنت)
alwasat radio

شهدت فعاليات مهرجان «أيام قرطاج السينمائية»، الأحد، تكريم وزيرة الثقافة التونسية، حياة قطاط، للفنانة هالة صدقي.

فيما اعتبرت النجمة المصرية أن تكريمها «هو تكريم للفن المصري أجمع، وليس لهالة صدقي فقط».

وقالت صدقي إن تكريمها هذه المرة يختلف عن أي تكريم آخر، لأنه يأتي من قبل مهرجان عريق وله اسم كبير مثل مهرجان قرطاج السينمائي، مضيفة أن أول تكريم حازت عليه في مشوارها الفني كان في تونس، والآن وبعد مسيرة فنية طويلة يجري تكريمها أيضا في تونس، حسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط».

- بعض الأفلام يعرض في السجون.. انطلاق «أيام قرطاج السينمائية» في تونس

وعن المشاركة المصرية في المهرجان بخمسة أفلام، قالت: «كنت أتمنى أن تكون المشاركة المصرية بأكثر من هذا العدد، لأن مصر لديها الكثير من الأفلام الوثائقية والروائية الطويلة والقصيرة المتميزة»، معربة عن أملها في أن تحوز الأفلام المصرية على جوائز المهرجان.

 هالة صدقي 
وعن أعمالها الفنية المقبلة، أوضحت هالة صدقي أنها تشارك في بطولة مسلسل «العمدة» الذى يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، ومن إخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه خلال الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل، مشيرة إلى أنها ستشارك كذلك كضيفة شرف في مسلسل «سلطان مصر» للمخرج خالد يوسف، الذي يعود للإخراج بعد غياب عشر سنوات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كييف تعلن تحرك 12 سفينة محملة بالحبوب.. والأمم المتحدة تستأنف تفتيش السفن

كييف تعلن تحرك 12 سفينة محملة بالحبوب.. والأمم المتحدة تستأنف تفتيش السفن
كاركاتير حليم - 31 أكتوبر .. اليوم العالمي للمدن

كاركاتير حليم - 31 أكتوبر .. اليوم العالمي للمدن
تشاد تطلق حملة للقبض على خاطفي فرنسي قرب الحدود الليبية

تشاد تطلق حملة للقبض على خاطفي فرنسي قرب الحدود الليبية
4- المنقوش نموذجا من زمن الفدرالية

4- المنقوش نموذجا من زمن الفدرالية
الرئاسة الأوكرانية: «هجوم روسي كثيف» على منشآت الطاقة في مناطق عدة

الرئاسة الأوكرانية: «هجوم روسي كثيف» على منشآت الطاقة في مناطق عدة
لولا: البرازيل بحاجة إلى السلام والوحدة ولن تبقى منبوذة

لولا: البرازيل بحاجة إلى السلام والوحدة ولن تبقى منبوذة
جائزة المكسيك: فيرستابن ينفرد بأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد

جائزة المكسيك: فيرستابن ينفرد بأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد
«تمكين المرأة» بجامعة عمر المختار ينظم ندوة حول الوقاية من سرطان الثدي

«تمكين المرأة» بجامعة عمر المختار ينظم ندوة حول الوقاية من سرطان الثدي
«السويحلي» يحسم ديربي مصراتة و«أهلي بنغازي» يفوز بثلاثية في ديربي بنغازي

«السويحلي» يحسم ديربي مصراتة و«أهلي بنغازي» يفوز بثلاثية في ديربي بنغازي
هل اخترقت روسيا هاتف ليز تراس عندما كانت وزيرة للخارجية؟

هل اخترقت روسيا هاتف ليز تراس عندما كانت وزيرة للخارجية؟
مناصرون لموسوليني يحيون مئوية «الزحف إلى روما» وصعود الفاشية إلى السلطة

مناصرون لموسوليني يحيون مئوية «الزحف إلى روما» وصعود الفاشية إلى السلطة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال والأهلي بنغازي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة السويحلي والاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة السويحلي والاتحاد المصراتي
«تحقيقات»: هل يستهلك المواطن خبزا ساما؟

«تحقيقات»: هل يستهلك المواطن خبزا ساما؟
«نسخة إلى الرأي العام»: المتزوجات بالأجانب: حقوق بالتقسيط أم هدية سياسية؟

«نسخة إلى الرأي العام»: المتزوجات بالأجانب: حقوق بالتقسيط أم هدية سياسية؟
كاركاتير خيري - جهود الحل السياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - جهود الحل السياسي في ليبيا
«أفريقية الأثقال» بمصر: فضيتان وبرونزية للرباع الليبي إحسان شلابى

«أفريقية الأثقال» بمصر: فضيتان وبرونزية للرباع الليبي إحسان شلابى
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا الجنوبية إلى 151 قتيلا

رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا الجنوبية إلى 151 ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«أهل الفن» يدينون هجمات ناشطي المناخ على لوحات كبار الرسامين
«أهل الفن» يدينون هجمات ناشطي المناخ على لوحات كبار الرسامين
محمد الصوفي يرصد «عرب ما بعد كورونا» في كتاب جديد
محمد الصوفي يرصد «عرب ما بعد كورونا» في كتاب جديد
«بلاك آدم» يواصل تصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
«بلاك آدم» يواصل تصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
الكويت تستضيف نخبة من نجوم الغناء العربي في نوفمبر
الكويت تستضيف نخبة من نجوم الغناء العربي في نوفمبر
«قرطاج السينمائي» يكرم المصرية هالة صدقي
«قرطاج السينمائي» يكرم المصرية هالة صدقي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» الصين
سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» ......
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام...
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في ......
شيماء حسين المقصبي عشقت الرسم فعلمته
شيماء حسين المقصبي عشقت الرسم فعلمته...
إعلان تفاصيل النسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب
إعلان تفاصيل النسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب...
المزيد
اختتام معرض «كوديزاين 3».. الإثنين
اختتام معرض «كوديزاين 3».. الإثنين...
بيت إسكندر يطلق جائزته في نسختها الثالثة
بيت إسكندر يطلق جائزته في نسختها الثالثة...
جامعة طبرق: معرض الكتاب مؤشر لانطلاقة جديدة للأنشطة الثقافية والعلمية
جامعة طبرق: معرض الكتاب مؤشر لانطلاقة جديدة للأنشطة الثقافية......
«قرطاج السينمائي» يكرم المصرية هالة صدقي
«قرطاج السينمائي» يكرم المصرية هالة صدقي...
الكويت تستضيف نخبة من نجوم الغناء العربي في نوفمبر
الكويت تستضيف نخبة من نجوم الغناء العربي في نوفمبر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط