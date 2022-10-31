«بلاك آدم» يواصل تصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» أن فيلم «بلاك آدم» عن أحد الأبطال الخارقين، حافظ على صدارة إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية أسبوعا ثانياً على التوالي.

ويؤدي دواين «ذي روك» جونسون في هذا الفيلم المقتبس من قصص «دي سي كوميكس» المصوّرة دور تِث آدم ، وهو عبد قديم يتمتع بقوى خارقة، وجد بعد تحرره من السجن الذي أمضى فيه زمناً طويلاً جداً أن العالم تحوّل واصبح عدائيا، وفق «فرانس برس».

وجمع الفيلم الذي يشارك فيه أيضاً الممثل بيرس بروسنان إيرادات متواضعة لم تتجاوز 27,7 مليون دولار في عروضه الأميركية الشمالية التي امتدت من الجمعة إلى الأحد، بحسب «إكزبيتر ريليشنز».

- فيلم رعب ينتزع صدارة شباك التذاكر في أميركا

وبقي الفيلم الكوميدي الرومنسي «تيكت تو باراديز» في المركز الثاني بتحقيقه عشرة ملايين دولار.

ويضمّ هذا الفيلم نخبة من النجوم، في مقدّمهم جوليا روبرتس وجورج كلوني اللذان يؤديان دوري زوجين سابقين يضعان خلافاتهما جانباً ويسافران إلى بالي لمحاولة الحؤول دون زواج ابنتهما الذي يعتبرانه متسرعاً جداً.

ولاحظ المحلل في «فرانشايز إنترتينمنت ريسرتش» ديفيد ان غروس أن «أربعة من المراكز العشرة الأولى في ترتيب الإيرادات خلال عطلة نهاية الأسبوع هي لأفلام رعب»، نظرا إلى تزامن عرضها مع فترة هالوين.

فقد حل في المرتبة الثالثة فيلم «بري أوف ذي ديفيل» بسبعة ملايين دولار، وهي حصيلة رأى فيها غروس «بداية متوسطة لفيلم رعب»، لكنه ذكّر بأن العمل قوبل «بقراءات نقدية سلبية».

وتلاه في الترتيب فيلما رعب آخران، إذ جاء «سمايل» رابعاً مع خمسة ملايين دولار، ثم «هالووين إندز» بمداخيل بلغت 3,8 ملايين دولار.