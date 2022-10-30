محمد الصوفي يرصد «عرب ما بعد كورونا» في كتاب جديد

القاهرة - بوابة الوسط: محمود الغول

صدر أخيرًا كتاب «العالم في ما بعد كورونا العالم العربي نموذجا»، للدكتور محمد سالم الصوفي، عن الدار العراقية «إنكي للنشر والتوزيع».

والمؤلف هو الدكتور محمد سالم صوفي، موريتاني الجنسية، مدير عام المعهد الثقافي الأفريقي العربي التابع لجامعة الدول العربية. وحصل على دكتوراه الدولة في العلوم السياسية من جامعة أفريقيا العالمية في الخرطوم – السودان.

والكتاب الذي يقع في 164 صفحة، يتناول تأثير الوباء الذي عرفه العالم في أواخر 2019، وما زال ينتشر حول العالم، خصوصا على المنطقة العربية، وما تبع ذلك من تغيرات اجتماعية واقتصادية وصحية، فيما اعتمد الكاتب على عديد المراجع العربية والأجنبية.

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ويوضح الصوفي: «لقد كانت جائحة كورونا أوسع شمولا للكرة الأرضية من ظاهرة الليل والنهار فحين يزحف الليل ويلف جانبا من المعمورة، فإن الجانب الآخر يكون نهارا.. أما وباء كورونا فطفق يزحف حتى عم الكرة الأرضية في الوقت نفسه وسط صدمة هائلة وارتباك شديد لدى المجتمع البشري بمختلف فئاته ومستوياته، جراء الغموض الذي يلف حقيقة ما يجري؛ الأمر الذي خلف ضبابية مطبقة وعدم وضوح رؤية عكستهما الآراء والتفسيرات الكثيرة والمتباينة أحيانا، لدرجة التعارض بشأن طبيعة الفيروس ومنشئه».

هادم اللذات

أوضح مدير عام المعهد الثقافي الأفريقي العربي: «لقد عم الظلام أرجاء المعمورة، وحل (هادم اللذات) في كل زاوية من العالم معيدا إلى الأذهان مشهدا لا يزال عالقا في الذاكرة لملايين الجثث البشرية المتناثرة هنا وهناك بفعل الطواعين وغيرها في الأزمنة الغابرة. ذلك أن وباء كورونا، رغم شموليته غير المسبوقة، ليس الجائحة الأولى التي تصيب الإنسانية، فقد سبقته أوبئة عديدة شكلت منعرجات كان لها ما بعدها في مسيرة البشرية وستكون تلك هي الحال مع تداعيات جائحة كورونا».

وفي التوطئة لكتابه، يوضح الصوفي أن وباء كورونا كان أبعد عن خيال الإنسان، بل إن ذلك الفيروس فعل ما عجز كتّاب وفلاسفة وأدباء كبار عن تخيله، مستشهدا بـ«هذا زمان ومكان اكتسحهما وباء كورونا الفتاك، فيما عجز عن تخيله الأديب الأغيطالي دانتي إليغيري في تراجيدياه الشهيرة (الكوميديا الإلهية).. عجز الخيال البشري عن تصور مستوى الفتك ورقعة الفتك التي أحدثها هذا الفيروس».

وتابع: «حيوان مجهري هد الترسانة الصحية للحضارة الإنسانية وأرَّق أنظمة الدول العظمى.. وأظهر عجز الإنسان أمام اللامتناهي في الصغر.. مستصغرا كبرياء العلم الحديث ومخططاته الاستراتيجية وخططه الاقتصادية ومراميه المستقبلية.. دون سابق إنذار».

متابعة وباء كورونا

يوضح الكاتب أنه بدأ في متابعة وباء كورونا ورصد تطوراته وتداعياته بعد خروجه من الصين (ديسمبر 2019) إلى حين ظهوره في أوروبا ( فبراير 2020)، موضحا: «وفي خضم ذلك سجلت ما أصاب به حكومات الدول العظمى من ارتباك، وما أظهر من ثغيرات في السياسات الصحية لأقوى الأمم، وما هدد به الشغيلة من بطالة غير مسبوقة، وما أسفر عنه من انكماش اقتصادي لا مثيل له في تاريخ البشرية... وما أنجز عن وباء كورونا من تغيير في السلوك والمفاهيم، وحتى في المواقف من بعض القضايا والإيديولوجيات».

ثم استعرض الكاتب «التحولات المترتبة عن أهم الأوبئة التي عرفها تاريخ البشرية»، مثل الطاعون والجدري والكوليرا والإيبولا.. وغير ذلك، من أمراض حصدت ملايين الأرواح عبر مختلف العصور.

وفي ما يتعلق بـ«وضعية العالم العربي في زمن كورونا»، تحدث الصوفي عن «ردود فعل الناس في المنطقة العربية اتجاه الوافد الغريب. ذلك إنه رغم ما تفجر عبر العالم من ردود الفعل النفسية والسلوكية، تجلت في أنواع الهلع والوسواس والخوف والضغوط النفسية الهائلة. فقد كانت ردود فعل الناس في البلاد العربية اتجاه الجائحة وطرق انتقالها وخطورتها متباينة، فهناك المستهترون الذين ينكرون للخطر على شاكلة منطق النعامة، كما يقال يستهترون بالخطر ولا يبالون باتخاذ الإجراءات الاحترازية ولا يمتثلون للإرشادات، وفي المقابل هناك ردود فعل مرضية مفرطة تبالغ في الخوف والتوجس مما يضاعف أثر الحجر الصحي على الناس».

وأشار الكاتب إلى تأثير كورونا على الوضع الاقتصادي العربي، و«تراجع نشاط قطاعي الصناعة التحويلية والخدمات، فضلا عن تراجع قطاع السياحة والخسائر التي تكبدها قطاع الطيران، والتي قدرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي بحوالي 252 مليار دولار، ناهيك عن انخفاض العرض والطلب على أسهم بورصات شحن المواد الجافة كمواد السلع الأولية والبناء على غرار ما شهدته أكثر مراحل الأزمة المالية العالمية في 2008».

مراجعة واجبة

وخلص الصوفي في حديثه عن «جوانب أظهرت الجائحة ضرورة مراجعتها» إلى ضرورة «مراجعة منظومة الأمن والسلامة البيولوجية في عديد الدول العربية، وضرورة التخطيط المسبق للأزمات والمخاطر البيولوجية، والتعاون والتواصل بين المؤسسات الرسمية والمدنية من جهة، والمدنية والعسكرية والأمنية من جهة أخرى».

ويختتم الكاتب بالقول إن «العالم قبل كورونا لا يمكن أن يكون مثل العالم بعده، فإذا كنا سنشاهد فعلا تغيرات في المسلكيات بحيث لن تعود المصافحة باليد سائدة، ولن يكون الزحام في الباصات والأقسام الدراسية والصفوف سائدا، فإن الصحة والطواقم الطبية والبحث العلمي في مجالات الأوبئة سيكون الرابح الأكبر من الوضعية التي خلقها فيروس كورونا.. كما أن موقع بعض الدول سيتغير في خريطة المنظومة السياسية العالمية».

نقلا عن العدد الأسبوعي من جريدة الوسط

الدكتور محمد سالم الصوفي (بوابة الوسط)