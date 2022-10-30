Atwasat

القرقني يستنطق «كان وأبطالها» بدار الفقيه

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الأحد 30 أكتوبر 2022, 12:01 مساء
القرقني يستنطق «كان وأبطالها» بدار الفقيه
الفنان عدنان القرقني (بوابة الوسط)
alwasat radio

شهدت دار الفقيه حسن، السبت، افتتاح معرض فنان الكوميكس عدنان القرني مستنطقًا ذاكرة الطفولة تحت عنوان «كان وأبطالها».

ورصد القرقني في المعرض، الذي نظمته الجمعية الليبية للفنون التشكيلية، ملامح لذاكرة جيل السبعينات والثمانينات عبر رسوم متحركة عايشتها طفولتهم وكانت ولازالت مكونًا رئيسيًا في محفظتهم الزمنية، بل تشكلت من خلالها نظرتهم للحياة ورسمت طيفًا معينًا في سلوكهم وأفكارهم وتصرفاتهم.

- افتتاح معرض «كان وأبطالها» لعدنان القرقني.. السبت

الفنان يعاين لمناسبة اليوم العالمي للرسوم المتحركة ترموميتر الذاكرة، ويستطلع في انفعالاتنا نحو اللوحات قوة حضورها في مخيلتنا وصدى شخوصها وألحانها وموسيقاها في وجداننا، أو هي كما يقول القرقني: «رحلة الطفل فينا المتشوق لعالم الأبطال».

وأوضح الفنان العارف القاجيجي لـ«بوابة الوسط» أن القرقني تمكن عبر لوحاته من استرداد الكثير من وميض غادر عالمنا منذ عقود، لكن استعادته جاءت بهمس الريشة في جدار الماضي وبقوة جاذبية الأثر النفسي لتلك الوجوه.

جحا الضائع
ومن جانب آخر يرى القاجيجي في اللوحات تأصيل ملامح تلك البورتريهات التي تعرضت للتشويه والتحريف والتلاعب بالمسميات والكلمات، ولا ينسى وهو يشير إلى رسوم «جحا» وهو أول عمل ليبي للرسوم متحركة، والوحيد الموجود بالمعرض، إلى صعوبة حصولهم عن معلومات بخصوص هذا العمل الذي رسم شخوصه الفنان محمد الزواوي، ما يضع سؤالًا حول مأساة الأرشفة، حتى أن الفيديو الخاص بهذه الرسوم لم نجد له أثرًا إلا في صفحة الفنان عبدالرزاق بن نعسان، كما أن النبذة التعريفية عنه لم يسعفنا بها إلا كتاب «هذا ما حدث» للدكتور علي فهمي خشيم كاتب نص رسوم جحا.

وأكد الفنان محمد بالحاج انحيازهم كرسامي قصص أطفال لهذه الشريحة، بحكم تخصصهم في مجال الكوميكس ولأن لذة الإبحار في عوالم الصغر لها وقعها وسلطتها الروحية الخاصة.

افتتاح معرض فنان الكوميكس عدنان القرني «كان وأبطالها» (بوابة الوسط)
افتتاح معرض فنان الكوميكس عدنان القرني «كان وأبطالها» (بوابة الوسط)
افتتاح معرض فنان الكوميكس عدنان القرني «كان وأبطالها» (بوابة الوسط)
افتتاح معرض فنان الكوميكس عدنان القرني «كان وأبطالها» (بوابة الوسط)
افتتاح معرض فنان الكوميكس عدنان القرني «كان وأبطالها» (بوابة الوسط)
افتتاح معرض فنان الكوميكس عدنان القرني «كان وأبطالها» (بوابة الوسط)
الفنان محمد بالحاج (بوابة الوسط)
الفنان محمد بالحاج (بوابة الوسط)
الفنان العارف القاجيجي (بوابة الوسط)
الفنان العارف القاجيجي (بوابة الوسط)
فتح الدولاب، مشهد شهير في العمل الكرتوني الليبي «جحا» (بوابة الوسط)
فتح الدولاب، مشهد شهير في العمل الكرتوني الليبي «جحا» (بوابة الوسط)
افتتاح معرض فنان الكوميكس عدنان القرني «كان وأبطالها» (بوابة الوسط)
افتتاح معرض فنان الكوميكس عدنان القرني «كان وأبطالها» (بوابة الوسط)
افتتاح معرض فنان الكوميكس عدنان القرني «كان وأبطالها» (بوابة الوسط)
افتتاح معرض فنان الكوميكس عدنان القرني «كان وأبطالها» (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: هل يستهلك المواطن خبزا ساما؟

«تحقيقات»: هل يستهلك المواطن خبزا ساما؟
«نسخة إلى الرأي العام»: المتزوجات بالأجانب: حقوق بالتقسيط أم هدية سياسية؟

«نسخة إلى الرأي العام»: المتزوجات بالأجانب: حقوق بالتقسيط أم هدية سياسية؟
الدوري الليبي: الأهلي بنغازي يلتقي الهلال.. والسويحلي والاتحاد في ديربي مصراتة

الدوري الليبي: الأهلي بنغازي يلتقي الهلال.. والسويحلي والاتحاد في ديربي مصراتة
كاركاتير خيري - جهود الحل السياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - جهود الحل السياسي في ليبيا
عكس التيار.. سود أميركيون يحاولون عبور «عقدة تاريخية»

عكس التيار.. سود أميركيون يحاولون عبور «عقدة تاريخية»
اكتشاف مقابر بشرية وخزف في آخر حصون «المايا»

اكتشاف مقابر بشرية وخزف في آخر حصون «المايا»
الرئيس عون يترك منصبه مع تفاقم أزمة لبنان

الرئيس عون يترك منصبه مع تفاقم أزمة لبنان
إحسان شلابي يهدي ليبيا الفضة والبرونز ببطولة أفريقيا للكبار

إحسان شلابي يهدي ليبيا الفضة والبرونز ببطولة أفريقيا للكبار
جامعة السنوسي تحتفل بـ«يوم الخريج»

جامعة السنوسي تحتفل بـ«يوم الخريج»
شاهد الأهداف: رأسية أيوب عمار تلحق الخسارة بالأهلي طرابلس أمام أبوسليم

شاهد الأهداف: رأسية أيوب عمار تلحق الخسارة بالأهلي طرابلس أمام أبوسليم
تركيا: «لم نتبلغ رسميا» بانسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

تركيا: «لم نتبلغ رسميا» بانسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأولمبي وأساريا

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأولمبي وأساريا
البعثة الأممية تسأل الليبيين: «من أين ينبغي البدء في تنظيم حيازة الأسلحة؟»

البعثة الأممية تسأل الليبيين: «من أين ينبغي البدء في تنظيم حيازة الأسلحة؟»
الليبي بشير الدويبي يتوج ببرونزية العالم للكاراتيه

الليبي بشير الدويبي يتوج ببرونزية العالم للكاراتيه
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أبوسليم 0x1 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أبوسليم 0x1 الأهلي طرابلس
تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج

تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج
العكشي: الحضور الكبير أهم ما يميز مهرجان الخريف السياحي في هون

العكشي: الحضور الكبير أهم ما يميز مهرجان الخريف السياحي في هون
دراسة تكشف قدرة النحل على العد والحساب

دراسة تكشف قدرة النحل على العد والحساب
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للجاز بحفل للمغربية سارة مول البلاد
افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للجاز بحفل للمغربية سارة مول البلاد
افتتاح معرض «كان وأبطالها» لعدنان القرقني.. السبت
افتتاح معرض «كان وأبطالها» لعدنان القرقني.. السبت
«هوس ماركيز».. كولومبي يجمع 379 طبعة من «مئة عام من العزلة»
«هوس ماركيز».. كولومبي يجمع 379 طبعة من «مئة عام من العزلة»
الفرنسي - التونسي عبد اللطيف كشيش ينهي سنوات من الغياب
الفرنسي - التونسي عبد اللطيف كشيش ينهي سنوات من الغياب
اكتشاف مقابر بشرية وخزف في آخر حصون «المايا»
اكتشاف مقابر بشرية وخزف في آخر حصون «المايا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» الصين
سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» ......
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام...
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في ......
إعلان تفاصيل النسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب
إعلان تفاصيل النسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب...
شيماء حسين المقصبي عشقت الرسم فعلمته
شيماء حسين المقصبي عشقت الرسم فعلمته...
المزيد
متحف ألماني يكتشف أن إحدى لوحاته معلقة بالمقلوب منذ 77 عاما
متحف ألماني يكتشف أن إحدى لوحاته معلقة بالمقلوب منذ 77 عاما...
القرقني يستنطق «كان وأبطالها» بدار الفقيه
القرقني يستنطق «كان وأبطالها» بدار الفقيه...
بعض الأفلام يعرض في السجون.. انطلاق «أيام قرطاج السينمائية» في تونس
بعض الأفلام يعرض في السجون.. انطلاق «أيام قرطاج السينمائية» ......
اكتشاف مقابر بشرية وخزف في آخر حصون «المايا»
اكتشاف مقابر بشرية وخزف في آخر حصون «المايا»...
الفرنسي - التونسي عبد اللطيف كشيش ينهي سنوات من الغياب
الفرنسي - التونسي عبد اللطيف كشيش ينهي سنوات من الغياب...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط