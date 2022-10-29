افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للجاز بحفل للمغربية سارة مول البلاد

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش

افتتحت المطربة المغربية سارة مول البلاد فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للجاز «Cairo Jazz Festival» بحفل غنائي احتضنه مسرح إيوارت في التحرير.

وقدمت سارة في أولى ليالي المهرجان توليفة من أشهر أغاني الجاز العالمية، مع مقتطفات من أغانيها الخاصة مثل «دنيا»، بتوزيعات موسيقية مميزة بمشاركة الموسيقار عمرو صلاح، مدير المهرجان الذي تولى العزف على البيانو، وفق بيان.

- 16 دولة تشارك في مهرجان «القاهرة الدولي للجاز»

ووضعت المطربة المغربية لمستها في مستهل فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المهرجان الدولي، الذي شهدت أولى لياليه أيضًا حفل الفرقة السويسرية نوماد سبيريت في أولى زياراتها لمصر.

كما شهد حفل الافتتاح حضورًا خاصًا لسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، الذي أثنى على المهرجان وعبر عن سعادته بنجاح النسخة الجديدة التي تعد أكبر دورات مهرجان القاهرة للجاز بمشاركة 13 دولة أوروبية لأول مرة.

النسخة الرابعة عشرة

ويعود مهرجان القاهرة للجاز بنسخته الرابعة عشرة هذا العام، بأكثر من 28 عرضًا وبمشاركة 16 دولة، بداية من الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وسويسرا وإيطاليا، بجانب المجر والدنمارك ومالطا والنمسا والبرتغال وليتوانيا، إضافة إلى المغرب والنرويج وهولندا والبرازيل وفرنسا.

ويشهد مهرجان القاهرة الدولي للجاز ما يزيد على 28 عرضًا موسيقيًا على مدار تسعة أيام متتالية، وتتنوع فعالياته بين الحفلات الغنائية والموسيقية وعروض أفلام وثائقية وندوات فنية، وتقام فعاليات العروض الرئيسية بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأميركية، بجانب حفلات إضافية مجانية للفرق الزائرة في الإسكندرية مع مركز الجيزويت الثقافي ومكتبة الإسكندرية، إضافة لعروض السهرات الفنية في كايرو جاز كلوب.

المغربية سارة مول البلاد تفتتح مهرجان القاهرة الدولي للجاز بحضور سفير الاتحاد الأوروبي (خاص لـ بوابة الوسط)

المغربية سارة مول البلاد تفتتح مهرجان القاهرة الدولي للجاز بحضور سفير الاتحاد الأوروبي (خاص لـ بوابة الوسط)