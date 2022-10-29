العكشي: الحضور الكبير أهم ما يميز مهرجان الخريف السياحي

سبها - بوابة الوسط: رمان كرنفودة

تتواصل فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي الدولي بهون، التي انطلقت الخميس، وتستمر حتى الأحد، مع باقة من الأنشطة التراثية والثقافية المختلفة، تحت شعار «جمال التراث هوية الثقافة».

وقال عضو اللجنة الإعلامية للمهرجان، على العكشي، في حديث إلى «بوابة الوسط»: «اتسمت هذه الدورة بحضور شعبي كبير، إضافة إلى أن أيام المهرجان الأربع تتضمن عدة فعاليات منها الثقافية والفنية والعروض الغنائية، إلى جانب عقود الخيل والسيارات الكلاسكية وكذلك معرض النخلة ومعرض للكتاب الى جانب متحف المدينة».

- انطلاق الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي في هون

وأضاف العكشي أن «مهرجان الخريف يحمل في طيات أيامه ملتقى الخريف الثقافي، والذي سوف يقدم محاضرات وأصبوحات ثقافية وسوف تكون هناك مسرحيات ورالي الخريف وألعاب شعبية قديمة وعرض يجسد حياة الفلاح وأزياء العروس».

دار بركوس للتراث

يشار إلى أن المهرجان تضمن أيضًا افتتاح دار بركوس للتراث لصاحبها أحمد عبدالسلام بركوس.. أحد قامات الموروث الشعبي في البلاد، حيث تعكس عروض دار بركوس التراث والهوية والموروث الشعبي، وتحتوي على العديد من المقتنيات للمنازل في المدينة.

مهرجان الخريف السياحي في هون (خاص لـ بوابة الوسط)

مهرجان الخريف السياحي في هون (خاص لـ بوابة الوسط)

مهرجان الخريف السياحي في هون (خاص لـ بوابة الوسط)

مهرجان الخريف السياحي في هون (خاص لـ بوابة الوسط)

مهرجان الخريف السياحي في هون (خاص لـ بوابة الوسط)