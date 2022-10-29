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الموت يغيب الموسيقي الأميركي جيري لي لويس عن 87 عاما

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 10:54 صباحا
الموت يغيب الموسيقي الأميركي جيري لي لويس عن 87 عاما
جيري لي لويس خلال حفلة في نيويورك في 30 أكتوبر 2009 (أ ف ب)
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أعلن وكيل أعمال الموسيقي الأميركي جيري لي لويس، الجمعة، وفاة الفنان الذي يعتبر أحد آخر رواد الروك أند رول، عن 87 عامًا.

وأوضح المصدر نفسه أن جيري لي لويس المولود في لويزيانا (جنوب الولايات المتحدة) في 29 سبتمبر 1935 والذي عُرف بحضوره القوي على المسرح وبأسلوبه الديناميكي على البيانو، ومن أبرز أغنياته «غريت بولز أوف فاير»، فارق الحياة لأسباب طبيعية.

ووفق بيان، قالت زوجته جوديث قبيل وفاته «إنه مستعد للرحيل»، وفق «فرانس برس».

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وترك جيري لي لويس الذي كان صديق «الملك» إلفيس بريسلي ومنافسه في الوقت نفسه، أثرًا كبيرًا على جيل كامل من الموسيقيين، من بينهم بروس سبرينغستين الذي قال عنه في العام 1995 إنه «لا يعزف موسيقى الروك أند رول، بل هو موسيقى الروك أند رول».

ولم تقتصر شهرة لويس على أغنياته فحسب، بل كان سببها أيضًا المآسي والفضائح التي طبعت حياته.

زوجته الثالثة
اكتشفت الصحافة أن زوجته الثالثة ميرا غايل براون، هي ابنة عمه وتبلغ 13 عامًا، فقررت المحطات الإذاعية الأميركية مقاطعة المغني، وأدت هذه الفضيحة إلى تراجع شعبيته لسنوات قبل أن يعود من خلال موسيقى الكانتري الريفية.

وكان لويس عنيفًا أحيانًا، وتسبب له الكحول والمخدرات بمشكلات صحية خطيرة والكثير من المتاعب مع الشرطة.

وكان من أوائل الموسيقيين الذين أدرجوا في «قاعة مشاهير الروك أند رول» في كليفلاند بولاية أوهايو عندما أنشئت العام 1986.

وأمضى لويس قسمًا من سنواته الأخيرة في مزرعته في نسبيت في ولاية ميسيسيبي مع زوجته السابعة، وكان لا يزال يغني على المسرح مطلع العام 2019. لكن بعد إصابته بجلطة طفيفة في مايو من العام، ألغى عددًا من الحفلات التي كان من المقرر أن يحييها.

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