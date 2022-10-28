«ديزني» تكشف ملامح الاحتفال بمئويتها

القاهرة - بوابة الوسط

تطلق استوديوهات ديزني الهوليوودية، العام المقبل، سلسلة أحداث ستقيمها في أوروبا لمناسبة الذكرى المئوية الأولى لإطلاقها.

يأتي ذلك مع برنامج يضم خصوصاً حفلة جوالة، ستشهد أداء أشهر المقطوعات الموسيقية في تاريخ الشركة، وفق «فرانس برس».

وفي 16 أكتوبر 1923، أسس والت ديزني شركة «ديزني براذرز كارتون ستوديو«، أول استوديوهاته للرسوم المتحركة. وبعدها، عرفت الشركة التي ابتكرت خصوصاً شخصية «بامبي»، تنويعاً كبيراً في أنشطتها، بما يشمل خصوصاً مجمعات ترفيهية ومنصة للبث التدفقي.

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وقالت نيكول مورس، نائبة رئيس قسم استراتيجيات العلامة التجارية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «وولت ديزني كومباني»، خلال تقديم الأحداث المرتقبة للذكرى المئوية «خلال الأعوام المئة الماضية، شهدنا على تغير ديزني، بدءا من إنتاجها أول أفلام الرسوم المتحركة الصوتية (مع فيلم لشخصية «ميكي ماوس» سنة 1928)، وصولا إلى تقديمها حاليا منصة ديزني بلاس لخدمات البث التدفقي».

الاستوديوهات

وأعلنت الاستوديوهات في بيان أن «ديزني ستوجه طوال سنة 2023، تحية إلى الشخصيات والقصص من هذا القرن المذهل الأول، وستقدم برنامجاً احتفالياً يحمل اسم ديزني 100».

وتقيم ديزني للمناسبة جولة أوروبية لفرقة «هوليوود ساوند أوركسترا» التي ستعزف بعضا من أشهر المقطوعات في تاريخ الاستوديوهات، بينها «الجميلة والوحش» و«ماري بوبنز» و«إنكانتو«، فضلا عن مقطوعات من عالم «بيكسار» و«ستار وورز» و«مارفل».