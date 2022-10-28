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انطلاق الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي في هون

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أكتوبر 2022, 02:49 مساء
انطلاق الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي في هون
افتتاح فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي الدولي في هون (فيسبوك)
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انطلقت فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي الدولي بهون، الخميس، وتستمر حتى الأحد، مع باقة من الأنشطة التراثية والثقافية المختلفة.

وقدمت فرقة هون للفنون الشعبية أول عرض من عروض فعالية الافتتاح، حسب البرنامج الذي نشرته صفحة المهرجان في «فيسبوك».

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وتتنوع فعاليات المهرجان على مجموعة من الأنشطة التراثية والثقافية منها (بيت التراث الأصيل، ومعرض متحف المدينة، ومعرض التمور، ومعرض هون النخلة، ومعرض للكتاب، فضلا عن معارض للفنون التشكيلية).

فيما يتضمن النشاط الثقافي مجموعة من المحاضرات والأمسيات الشعرية، العروض المسرحية، وفرق الفنون الشعبية.

ويشارك في الحدث نادي طرابلس للسيارات الكلاسيكية، ونادي ليبيا لسيارات فولكس فاغن الكلاسيكية.

مقتنيات ومعارض
وأشار أحد منشورات المهرجان إلى «مقتنيات منذ العام 1953 ستجدونها في معرض بيت التراث الأصيل، عند الفاضلة زهرة الخير …في أول فعاليات مهرجان الخريف».

وكذلك افتتاح معرض فنون النخلة، بالمدينة القديمة، فـ«لهذا المعرض جاذبية خاصة لعكس ثقافة المدينة حيث يجمع بين النخلة والفنون وهما أشهر ما يميز المدينة».

وشهد المهرجان أيضا «افتتاح دار بركوس للتراث لصاحبها أحمد عبدالسلام بركوس.. أحد قامات الموروث الشعبي في البلاد، حيث تعكس عروض دار بركوس التراث والهوية والموروث الشعبي، وتحتوي على العديد من المقتنيات للمنازل في المدينة».

افتتاح فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي الدولي في هون (فيسبوك)
افتتاح فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي الدولي في هون (فيسبوك)
افتتاح فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي الدولي في هون (فيسبوك)
افتتاح فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي الدولي في هون (فيسبوك)
افتتاح فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي الدولي في هون (فيسبوك)
افتتاح فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي الدولي في هون (فيسبوك)
افتتاح فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي الدولي في هون (فيسبوك)
افتتاح فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي الدولي في هون (فيسبوك)
افتتاح فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي الدولي في هون (فيسبوك)
افتتاح فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي الدولي في هون (فيسبوك)
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