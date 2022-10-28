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«غوغل» يحتفي بالحاجة الحمداوية.. فمن هي؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أكتوبر 2022, 01:01 مساء
«غوغل» يحتفي بالحاجة الحمداوية.. فمن هي؟
صورة واسم «الحاجة الحمداوية» يتصدر محرك «غوغل» (بوابة الوسط)
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تصدرت صورة واسم «الحاجة الحمداوية» محرك «غوغل» للبحث، مع بداية الجمعة، وهو ما دفع الكثيرين إلى البحث عنها، خصوصا بين هؤلاء الذين لا يعرفونها.. فمن هي؟

والحمداوية هي واحدة من عملاقة الفن الشعبي المغربي، إذ أبدعت في أداء أغاني فن «العيطة» لحوالي 70 عاما غنت خلالها أمام الملوك والأميرات، ورحلت في مايو 2021 عن عمر يناهز 91 عاما، بعد مرورها بوعكة صحية.

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ولدت الحاجة الحمداوية في 1930 في مدينة الدار البيضاء المغربية تحديدا في حي مرس السلطان، وشربت حب فن العيطة من والدها الذي كان دائما ما يحرص على استدعاء فناني هذا الفن لإحياء المناسبات العائلية والأفراح، وفق «المصري اليوم».

ومن أشهر أغانيها: «دابا يجي» و«جيتي ماجتي» و«ماما حياني» و«منين أنا ومنين أنت» و«آش جا يدير» و«هزو بينا لعلام» و«الكاس حلو».

سيرة ومسيرة
بدأت مسيرتها الفنية في الستينيات، والسبعينيات، قبل أن تعلن اعتزالها الغناء قبل رحيلها بعدة أشهر، لمعاناتها مع مضاعفات إصابتها بمرض سرطان الدم، إلى جانب أعراض الشيخوخة.

قبل رحيلها، سلمت الراية الحاجة الحمداوية الراية للمغنية المعروفة كزينة عويطة، ابنة العداء الشهير سعيد عويطة، التي تمكنت من الحصول على التراث الغنائي لأعمال الفنانة الراحلة، حسب «صدى البلد».

الاحتلال الفرنسي
عزمت الحاجة الحمداوية على مقاومة الاحتلال الفرنسي بسلاحها الوحيد الذي برعت فيه وهو الغناء، وهذا قادها إلى التحقيق معها عدة مرات بعد أن تغنت بأغان حملت في طياتها رسائل مشفرة ضد الاستعمار، وهو ما لم يأت على أهواء الأخير. ومع شدة التضييق الذي كان واقعا عليها، خلال فترة الخمسينيات من قبل سلطات الحماية، قررت فنانة الغناء الشعبي آنذاك اللجوء إلى فرنسا، لتعاود مرة أخرى إلى وطنها بعد الاستقلال.

صورة واسم «الحاجة الحمداوية» يتصدر محرك «غوغل» (الإنترنت)
صورة واسم «الحاجة الحمداوية» يتصدر محرك «غوغل» (الإنترنت)
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