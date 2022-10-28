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توقيف 3 أشخاص استهدفوا «الفتاة ذات القرط اللؤلؤي»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أكتوبر 2022, 12:00 مساء
توقيف 3 أشخاص استهدفوا «الفتاة ذات القرط اللؤلؤي»
صورة التقطت في 27 أكتوبر 2022 لشرطية تقف أمام متحف موريتشيس في لاهاي (هولندا) فيما بدت إلى اليمين لوحة «الفتاة ذات القرط اللؤلؤي» التي رسمها يوهانس فيرمير (أ ف ب)
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أعلنت الشرطة الهولندية، الخميس، توقيف ثلاثة أشخاص، بعد استهداف ناشطين بيئيين لوحة «الفتاة ذات القرط اللؤلؤي» التي رسمها يوهانس فيرمير.

وأوضح متحف موريتشيس، في بيان، أن شخصين اقتربا من اللوحة وألقى ثالث عليها مادة لم تتضح طبيعتها، لكنّ لم تُصب بأضرار كونها محمية بالزجاج، وفق «فرانس برس».

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي نشطاء، يرتدون قمصان «جاست ستوب أويل».

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وتكثفت عمليات التخريب المشابهة في الأسابيع الأخيرة، إذ ألقى ناشطان مناخيان الأحد بطاطا مهروسة على لوحة الرسام الفرنسي كلود مونيه «الرحى» المعروضة في متحف ألماني، بعد عملية مماثلة استهدفت أخيراً إحدى لوحات سلسلة «دوار الشمس» لفنسنت فان غوخ.

وأوضح المتحف «أن شخصين ألصقا نفسيهما قرابة الساعة الثانية بعد الظهر بحلق الفتاة ذات اللؤلؤة ليوهانس فيرمير».

لوحة وثلاثة عمليات
وأفاد المتحف بأن «شخصاً ألصق رأسه على اللوحة التي كانت محمية بالزجاج، في حين ألصق الآخر يده على الحائط حيث كانت اللوحة معلقة. وألقى شخص ثالث مادة غير معروفة على اللوحة».

وأشار إلى أن خبراءه عاينوا اللوحة على الفور. «ولحسن الحظ لم تتضرر». وقال المتحف إن اللوحة ستعرض مجدداً «في أسرع وقت ممكن».

وأعلنت شرطة لاهاي عبر «تويتر» أنها أوقفت ثلاثة أشخاص في متحف، بتهمة «العنف العام ضد الممتلكات».

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