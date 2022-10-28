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أول تعليق من كانييه ويست بعدما خسر ملياري دولار في يوم واحد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أكتوبر 2022, 11:05 صباحا
أول تعليق من كانييه ويست بعدما خسر ملياري دولار في يوم واحد
كانييه ويست، 10 فبراير 2020 قرب لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ ف ب)
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تسبب وقف التعاون بين كانييه ويست شركتي أديداس وغاب، في خسارة مغني الراب الاميركي ملياري دولار في يوم واحد، حسب ما أعلن.

وكانت أديداس وغاب أوقفت تعاونها مع ويست، بسبب سلسلة تعليقات أطلقها الفنان الأميركي وُصفت بأنها «معادية للسامية».

وكتب ويست عبر «إنستغرام»: «خسرت ملياري دولار في يوم واحد، ولا أزال على قيد الحياة»، وفق «فرانس برس».

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وأضاف مغني الراب في منشور حظي بأكثر من 1,6 مليون علامة إعجاب «لا أزال أحبكم، الله لا يزال يحبكم، المال لا يحدد من أنا، بل الناس».

وشهد المغني الذي يطلق على نفسه اسم يي، في الأيام الماضية على وقف علامات تجارية كبرى عقودها معه رفضاً لتصريحات أطلقها عبر الشبكات الاجتماعية.

توتر العلاقة
وبعد أشهر من التوتر في العلاقة، أعلنت أديداس، الثلاثاء، «الإنهاء الفوري» لعقدها مع يي، لتوقف بذلك تعاوناً من بين الأكثر دراً للأرباح في عالم الموضة.

وقالت الشركة الألمانية المتخصصة في مجال المعدات الرياضية إنها «لا تتسامح مع معاداة السامية أو أي شكل آخر من أشكال خطابات الكراهية». وبعد ساعات من ذلك، أعلنت شركة غاب المتخصصة في الألبسة الجاهزة عن قرار مشابه، بعد أسبوع على قطع دار «بالنسياغا» للموضة تعاونها مع كانييه ويست.

ويبدو أن الرسالة التي نشرها كانييه ويست، الخميس، على إنستغرام موجهة إلى أري إيمانويل، وهو صاحب شركة متخصصة في قطاع الترفيه في كاليفورنيا دعا كل الشركات المتعاونة مع ويست إلى قطع علاقاتها معه.

 اضطرابات ثنائية القطب
وعلقت تويتر حساب كانييه ويست الذي يقول إن يعاني من اضطرابات ثنائية القطب، بعدما أعلن في منشور مسحته الشبكة لاحقا، عن عزمه مهاجمة اليهود. كما علقت إنستغرام موقتا حسابه.

وظهر مغني الراب مطلع الشهر الجاري مرتدياً قميصاً عليه شعار «حياة البيض مهمة» خلال عرض أزياء في باريس. ويحمل هذا الشعار المستخدم من اليمين المتطرف الأميركي، تحويراً لعبارة «حياة السود مهمة»، وهو عنوان حركة احتجاجية مناهضة للعنصرية الممارسة ضد الأميركيين السود.

وطُرد كانييه ويست من مكتب تابع لشركة «سكيتشز» الشهيرة في مجال الأحذية الأربعاء إثر حضوره من دون دعوة برفقة فريق تصوير، وفق ما أعلنت الشركة.

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