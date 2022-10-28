Atwasat

افتتاح متحف تكريما لمغنية الأوبرا ماريا كالاس في أثينا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أكتوبر 2022, 09:44 صباحا
افتتاح متحف تكريما لمغنية الأوبرا ماريا كالاس في أثينا
وسط العاصمة اليونانية أثينا، 3 يوليو 2014 (أ ف ب)
alwasat radio

يُفتتح العام المقبل في أثينا متحف مخصص لمغنية الأوبرا الشهيرة ماريا كالاس في الذكرى المئوية لميلادها، على ما أعلنت سلطات المدينة، الإثنين.

وأشار بيان لبلدية أثينا إلى أن المتحف المُرتقب افتتاحه صيف العام 2023 سيعرض «أعمالا أرشيفية تاريخية قيّمة وتسجيلات مباشرة نادرة لكالاس، إضافة إلى مجموعة فريدة من أسطواناتها ومقتنياتها»، وفق «فرانس برس».

- معرض عن حياة أسطورة الأوبرا «ماريا كالاس»

وتتضمن المجموعة ألبوما من الصور يعود إلى مرحلة كالاس المدرسية وكتبا وعلامات موقعة وصورا فوتوغرافية.

وذكر البيان أن عشرات المؤسسات اليونانية وهواة الجمع من بينهم الفنانون الراحلون أليكوس فاسيانوس وديمتريس ميتاراس وبانايوتيس تيتسيس، أسهموا في إنشاء المتحف الجديد.

وأضاف أن بعض ما سيعرضه المتحف قدمه مسرح لا سكالا في ميلانو ودار أوبرا ميتروبوليتان ومسرح لا فينيس في البندقية ومدرج فيرونا، وهي أماكن سطع نجم كالاس من خلالها في إيطاليا العام 1947.

بحر إيجه
وعاشت صوفيا سيسيليا أنا ماريا كالوغيروبولو المولودة العام 1923 في نيويورك لأبوين مهاجرين يونانيين، في أثينا بين العامين 1937 و1945 بعد انفصال والديها.

وتابعت دروسا بالغناء في المعهد الموسيقي الوطني ثم انطلقت مسيرتها المهنية في أوبرا أثينا الملكية العام 1941.

وتوفيت المغنية في باريس العام 1977 بعد مسيرة مهنية دولية مرموقة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود.

وبعد عامين على رحيلها، رُمي رفاتها في بحر إيجه. وسبق أن افتُتح متحف مخصص لماريا كالاس عرض مجموعة محدودة لها في أثينا بين العامين 2002 و2008.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البنتاغون: السلاح النووي يهدف الى ردع «أي هجوم استراتيجي»

البنتاغون: السلاح النووي يهدف الى ردع «أي هجوم استراتيجي»
البنتاغون: روسيا خطر والصين تمثل «التحدي الأساسي» لنا

البنتاغون: روسيا خطر والصين تمثل «التحدي الأساسي» لنا
بوتين: العالم يدخل في العقد الأكثر خطورة منذ الحرب العالمية الثانية

بوتين: العالم يدخل في العقد الأكثر خطورة منذ الحرب العالمية الثانية
«هذا المساء»: اجتماع في لندن بخصوص ليبيا

«هذا المساء»: اجتماع في لندن بخصوص ليبيا
«وسط الخبر»: يوم التحرير.. تحررنا ولم يتحرر الوطن؟

«وسط الخبر»: يوم التحرير.. تحررنا ولم يتحرر الوطن؟
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟

هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟
الأمير هاري ينشر مذكراته «الشخصية جدا» العام المقبل

الأمير هاري ينشر مذكراته «الشخصية جدا» العام المقبل
حبس المراقب المالي في بعثة ليبيا لدى أوغندا بتهمة اختلاس 700 ألف دولار

حبس المراقب المالي في بعثة ليبيا لدى أوغندا بتهمة اختلاس 700 ألف دولار
الرئيس اللبناني: لا أبعاد سياسية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع «إسرائيل»

الرئيس اللبناني: لا أبعاد سياسية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع «إسرائيل»
صحة البشر مهددة بسبب الاعتماد المفرط على الطاقة الأحفورية

صحة البشر مهددة بسبب الاعتماد المفرط على الطاقة الأحفورية
الدبيبة: لن نسمح بمراحل انتقالية جديدة.. ولا يوجد أي عائق أمام الانتخابات

الدبيبة: لن نسمح بمراحل انتقالية جديدة.. ولا يوجد أي عائق أمام الانتخابات
ألمانيا تعمل على تشريع استهلاك الحشيشة لغايات الترفيه

ألمانيا تعمل على تشريع استهلاك الحشيشة لغايات الترفيه
«الحرب الأهلية والتعليم العالي» في كتاب جديد للدكتور سالم أبوظهير

«الحرب الأهلية والتعليم العالي» في كتاب جديد للدكتور سالم أبوظهير
«المركزي» المصري يحرر سعر صرف الجنيه أمام الدولار

«المركزي» المصري يحرر سعر صرف الجنيه أمام الدولار
«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 2%

«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 2%
شاهد في «هذا المساء»: الدبيبة يعزز ارتباطه بتركيا على أبواب قمة عربية بالجزائر

شاهد في «هذا المساء»: الدبيبة يعزز ارتباطه بتركيا على أبواب قمة عربية بالجزائر
«الأخضر» يلتحق بـ«الأهليان» إلى نصف نهائي كأس ليبيا

«الأخضر» يلتحق بـ«الأهليان» إلى نصف نهائي كأس ليبيا
واشنطن: روسيا ربما «تقدم نصحا» لإيران للتعامل مع الاحتجاجات

واشنطن: روسيا ربما «تقدم نصحا» لإيران للتعامل مع الاحتجاجات
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور: عرض خاص لـ«بنات عبدالرحمن» في مصر
بالصور: عرض خاص لـ«بنات عبدالرحمن» في مصر
الأمير هاري ينشر مذكراته في يناير المقبل
الأمير هاري ينشر مذكراته في يناير المقبل
مسؤولو الثقافة بالإمارات ومصر: مجالات التعاون بين البلدين متعددة ومستمرة
مسؤولو الثقافة بالإمارات ومصر: مجالات التعاون بين البلدين متعددة ...
ريهانا تعاود نشاطها الموسيقي من خلال «مارفل»
ريهانا تعاود نشاطها الموسيقي من خلال «مارفل»
مسؤولون إماراتيون يروون حكايات دراستهم في مصر
مسؤولون إماراتيون يروون حكايات دراستهم في مصر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» الصين
سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» ......
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»...
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام...
التشكيلية فاطمة موسى علي وإبداع رسم الصمت
التشكيلية فاطمة موسى علي وإبداع رسم الصمت...
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في ......
المزيد
افتتاح متحف تكريما لمغنية الأوبرا ماريا كالاس في أثينا
افتتاح متحف تكريما لمغنية الأوبرا ماريا كالاس في أثينا...
وفاة الروائي المصري بهاء طاهر عن 87 عاما
وفاة الروائي المصري بهاء طاهر عن 87 عاما...
الأمير هاري ينشر مذكراته «الشخصية جدا» العام المقبل
الأمير هاري ينشر مذكراته «الشخصية جدا» العام المقبل...
مسؤولون إماراتيون يروون حكايات دراستهم في مصر
مسؤولون إماراتيون يروون حكايات دراستهم في مصر...
ريهانا تعاود نشاطها الموسيقي من خلال «مارفل»
ريهانا تعاود نشاطها الموسيقي من خلال «مارفل»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط