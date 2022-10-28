افتتاح متحف تكريما لمغنية الأوبرا ماريا كالاس في أثينا

القاهرة - بوابة الوسط

يُفتتح العام المقبل في أثينا متحف مخصص لمغنية الأوبرا الشهيرة ماريا كالاس في الذكرى المئوية لميلادها، على ما أعلنت سلطات المدينة، الإثنين.

وأشار بيان لبلدية أثينا إلى أن المتحف المُرتقب افتتاحه صيف العام 2023 سيعرض «أعمالا أرشيفية تاريخية قيّمة وتسجيلات مباشرة نادرة لكالاس، إضافة إلى مجموعة فريدة من أسطواناتها ومقتنياتها»، وفق «فرانس برس».

- معرض عن حياة أسطورة الأوبرا «ماريا كالاس»

وتتضمن المجموعة ألبوما من الصور يعود إلى مرحلة كالاس المدرسية وكتبا وعلامات موقعة وصورا فوتوغرافية.

وذكر البيان أن عشرات المؤسسات اليونانية وهواة الجمع من بينهم الفنانون الراحلون أليكوس فاسيانوس وديمتريس ميتاراس وبانايوتيس تيتسيس، أسهموا في إنشاء المتحف الجديد.

وأضاف أن بعض ما سيعرضه المتحف قدمه مسرح لا سكالا في ميلانو ودار أوبرا ميتروبوليتان ومسرح لا فينيس في البندقية ومدرج فيرونا، وهي أماكن سطع نجم كالاس من خلالها في إيطاليا العام 1947.

بحر إيجه

وعاشت صوفيا سيسيليا أنا ماريا كالوغيروبولو المولودة العام 1923 في نيويورك لأبوين مهاجرين يونانيين، في أثينا بين العامين 1937 و1945 بعد انفصال والديها.

وتابعت دروسا بالغناء في المعهد الموسيقي الوطني ثم انطلقت مسيرتها المهنية في أوبرا أثينا الملكية العام 1941.

وتوفيت المغنية في باريس العام 1977 بعد مسيرة مهنية دولية مرموقة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود.

وبعد عامين على رحيلها، رُمي رفاتها في بحر إيجه. وسبق أن افتُتح متحف مخصص لماريا كالاس عرض مجموعة محدودة لها في أثينا بين العامين 2002 و2008.