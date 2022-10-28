وفاة الروائي المصري بهاء طاهر عن 87 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

توفي الكاتب والروائي والمترجم المصري بهاء طاهر، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 87 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونعت وزارة الثقافة الفقيد في بيان ووصفته بأنه «كاتب عظيم من رعيل الكتاب الكبار، جادت به أرض مصر ليثري الإبداع والمكتبة العربية بعشرات الروايات والدراسات».

كُتاب ومثقفون ينعون بهاء طاهر

وكتب الناقد الفني طارق الشناوي على صفحته عبر «فيسبوك»: «لكل إنسان نصيب من اسمه والأستاذ بهاء طاهر كان له النصيب من البهاء والطهر. وداعا أستاذنا الكبير الذي ترك بصمة لا تنسى.. وداعا صاحب (واحة الغروب) الذي لا يعرف أبدا الغروب».

كما نعاه عدد من الكتاب من أجيال مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم إبراهيم عبد المجيد وأشرف العشماوي ومنصورة عز الدين وعمار علي حسن وإبراهيم عيسى وسمير درويش وخالد الصفتي ونورا ناجي.

وتخرج بهاء طاهر في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم تاريخ عام 1956، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في الإعلام شعبة إذاعة وتلفزيون سنة 1973.

وعمل مترجماً في الهيئة العامة للاستعلامات بين عامي 1956 و1957، بالإضافة إلى عمله مخرجًا للدراما، ومذيعًا في البرنامج الثاني الثقافي الذي كان من مؤسسيه حتى عام 1975. وفي الفترة بين عام 1981 وحتى 1995 عاش في جنيف، حيث عمل هناك كمترجم للأمم المتحدة.

أعمال بهاء طاهر

أصدر بهاء طاهر أول مجموعاته القصصية عام 1972 بعنوان «الخطوبة»، بعدها توالت أعماله بين مجموعة قصصية مثل: «بالأمس حلمت بك»، «أنا الملك جئت»، «ذهبت إلى شلال»، و«لم أكن أعرف أن الطووايس تطير». وروايات مثل: «شرق النخيل»، «قالت ضحى»، «خالتي صفية والدير»، «الحب في المنفى»، «نقطة النور»، و«واحة الغروب».

وتحولت أعمال عديدة له إلى مسلسلات تلفزيونية مثل رواية «خالتي صفية والدير» وقصة «بيت الجمالية» ورواية «واحة الغروب» التي نال عنها الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» في أولى دوراتها عام 2008. كما حاز جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1998.