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الأمير هاري ينشر مذكراته «الشخصية جدا» العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 05:00 مساء
الأمير هاري ينشر مذكراته «الشخصية جدا» العام المقبل
الأمير وليام، يسار، والأمير هاري خلال تشييع جدهما الأمير فيليب في قلعة وندسور غرب لندن، 17 أبريل 2021 (أ ف ب)
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ينشر الأمير هاري 10 يناير المقبل مذكراته في كتاب بعنوان «سبير» (Spare)، على ما أعلنت، الخميس، دار «بنغوين راندوم هاوس» للنشر.

وجاء في تغريدة لدار النشر: «يسعدنا أن نعلن (نشر) قصة دوق ساسكس الأمير هاري الشخصية جدا والقوية عاطفيا»، وفق «فرانس برس».

ووُصف الكتاب على الموقع الإلكتروني الذي خصصته له دار النشر بأنه نافذة مفتوحة على رد فعل الأمير على وفاة والدته الأميرة ديانا، وكيفية تأثير هذه المأساة على حياته في ما بعد.

وشددت الدار على أن «سبير»، يشكّل بفضل «صدقه الصريح (...) عملا مرجعيا زاخرا بالمعلومات (...) والتأمل والحكمة المكتسبة بصعوبة في شأن التأثير الأبدي القوي للحب على الحزن».

وأذهل هاري وزوجته ميغن النظام الملكي البريطاني بابتعادهما عن العائلة المالكة في مطلع العام 2020 وانتقالهما للعيش في ولاية كاليفورنيا الأميركية، مما أثار ضجة واسعة. وخلال مقابلة إعلامية في مارس 2021، اتهم الزوجان العائلة المالكة بالعنصرية.

ومن أبرز هذه التصريحات، كشف هاري وميغن أن فردا لم يسمياه في العائلة الملكية تساءل عن لون بشرة ابنهما أرتشي قبل ولادته، بما أن والدته خلاسية. وأدت خطوتهما هذه إلى توتر علاقة هاري بأخيه الأكبر ويليام الذي بات وريث العرش البريطاني، ووالدهما تشارلز الذي أصبح ملكا.

«أخطاء» و«دروس»
يعيش هاري وميغن حاليا مع طفليهما أرشي وليليبيت في كاليفورنيا.

وأعلن هاري في يوليو 2021 أنه يعمل على مذكراته التي سيروي فيها «أخطاءه» و«الدروس التي تعلمها» طيلة حياته. وقال «أكتب المذكرات ليس بصفتي الأمير منذ ولادتي، ولكن بصفتي الرجل الذي أصبحت عليه الآن». وتابع «لقد اعتمرتُ قبعات كثيرة على مر السنين، بالمعنى الحقيقي والمجازي، وآمل أن اتمكن من خلال سرد قصتي، عن التقلبات والأخطاء والدروس التي تعلمتها، من المساعدة في إظهار أن لدينا جميعا قواسم مشتركة أكثر مما نظن، أيا كانت أصولنا».

- الأمير هاري ينشر مذكراته نهاية 2022

وأعرب عن «سعادته لأنّ الناس سيقرأون رواية (عن حياته) صادقة ومطابقة تماما للواقع».

وأشارت دار النشر إلى أن «سبير» سيصدر في بريطانيا بالإضافة إلى أيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب أفريقيا. وسيعود ريع هذه المذكرات التي ستُنشر في 16 لغة للجمعيات الخيرية البريطانية، بحسب دار النشر.

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