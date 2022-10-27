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ريهانا تعاود نشاطها الموسيقي من خلال «مارفل»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 03:01 مساء
ريهانا تعاود نشاطها الموسيقي من خلال «مارفل»
ريهانا في حفلة «ميت غالا» في نيويورك، 13 سبتمبر 2021 (أ ف ب)
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تعاود النجمة العالمية ريهانا نشاطها الموسيقي من خلال تأديتها الأغنية الرئيسية ضمن الموسيقى التصويرية لفيلم «مارفل» المرتقب، بحسب ما أفاد بيان صدر، الأربعاء، بعدما حققت نجاحات في عالم الموضة ومستحضرات التجميل وولادة طفلها الأول.

وبعد غياب ست سنوات كمغنية منفردة، تُصدر الفنانة البالغة 34 عاما أغنية «ليفت مي آب» التي ستكون ضمن الموسيقى التصويرية لفيلم «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر» الذي ستعرضه دور السينما في مختلف أنحاء العالم بعد أسبوعين، وفق «فرانس برس».

وكانت «لوف أون ذي براين» العام 2016 آخر أغنية منفردة لريهانا.

وتقدّم النجمة صاحبة الكثير من الأغنيات الضاربة بينها «أمبريلا» و«دايمندز» عرضا فنيا خلال استراحة ما بين الشوطين في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية (سوبربول) في فبراير المقبل، على ما أعلنت شركة «آبل ميوزيك»، الراعي الرئيسي لهذا العرض الذي يحظى بجماهيرية كاسحة وتأثير مالي هائل.

الموضة
وتركّز المغنية المتحدرة من باربادوس، منذ سنوات على نشاطات تجارية خارج إطار الموسيقى، لتكرس نفسها خصوصا لعلامتها التجارية لمستحضرات التجميل «فينتي».

ويطالب المعجبون بريهانا منذ سنوات نجمتهم المفضلة بإصدار ألبومها التاسع الذي قالت إنه سيكون «مليئًا بالريغي»، ولمحت منذ العام 2019 إلى أنه على وشك الانتهاء.

- ريهانا تقدم عرضا فنيا خلال مباراة «سوبر بول» المقبلة

وأصبحت ريهانا التي خاضت أيضا غمار الموضة بنجاح، مليارديرة إثر توظيفها الشهرة التي اكتسبتها في مجال الفن لإطلاق ماركات للملابس الداخلية والماكياج والأزياء.

ورُزقت ريهانا ومغني الراب إيساب روكي طفلهما الأول في 13 مايو بلوس أنجليس.

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