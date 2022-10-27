مسؤولو الثقافة بالإمارات ومصر: مجالات التعاون بين البلدين متعددة ومستمرة

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش

هنأت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، الدولتين مصر والإمارات، على مرور 50 عاما من العلاقات التي وصفتها بأنها «تحمل تاريخا كبيرا»، مضيفة: «التعاون بين الدولتين أخذ منحى الثقافة والتعليم وهي الأشياء التي تشكل كيان الإنسان، فاهتمت دولة الإمارات بالحصول على الخبرات التعليمية والثقافية من مصر، والتي بدورها لم تبخل على طلاب الإمارات بأية معلومة أو خبرة، ومنها كيفية بناء الصحافة والثقافة».

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «إضاءات على التعاون الثقافي الإماراتي - المصري»، الخميس، أدارتها الإعلامية قصواء الخولي، ضمن فعاليات الملتقى الثقافي والإعلامي، الذي يُنظم باليوم الثاني ضمن أجندة الاحتفال بـ50 عاما من العلاقات الإماراتية - المصرية، المقام بمصر تحت رعاية محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وأضافت الكيلاني: «لقد حضرت أخيرا مؤتمر وزراء الثقافة بإمارة أبوظبي وشاهدت بعيني عدة مواقع ثقافية مهمة هناك، وتحدثت معهم عن التعاون الثقافي والنشر الإلكتروني والتطور التكنولوجي به، وهناك الكثير من جوانب التعاون بين البلدين ومنها تعاون المسرح التجريبي بشكل خاص نظرا لاهتمام وزارة الثقافة الإماراتية به وخبرة مصر في هذا المجال المسرحي».

تحدي القراءة

أما مدير مكتب الإسكندرية، الدكتور أحمد زايد، فقال في كلمته: «العلاقات المصرية الإماراتية تشهد الكثير من التعاون المشترك في المجالات الثقافية المتعددة، واختيار شعار (50 عاما.. مصر والإمارات قلب واحد) يعكس مدى عمق هذه العلاقات الوثيقة بين الدولتين، وقرب الشعوب من النواحي الاجتماعية والثقافية بشكل خاص».

وأضاف زايد: «أن التعاون والتفاهم المشترك للإدارة السياسية بين الدولتين، انعكس على سبل التعاون في كافة المجالات، وكانت الثقافة وبناء الإنسان من أهم القضايا التي اهتمت بها مصر والإمارات عبر السنوات الماضية». وكشف أن التعاون الثقافي بين مصر والإمارات جاء عبر 4 قنوات اتصال مشتركة، أهمها معارض الكتاب التي تقام في الدولتين، وما يقام على هامش المعارض من ندوات تثقيفية ومناقشات، وفاعليات ثقافية. كذلك التعاون المشترك بين وزارة الثقافة المصرية وخصوصا مكتبة الإسكندرية مع الهيئات الثقافية في إمارة دبي والشارقة وغيرها، لتقديم مبادرات تثقيفية تساعد على ترسيخ وتعليم أثث الثقافة العربية بين الشعبيين».

وأشار: «كما عملت مكتبة الإسكندرية في المشاركة بمشروع (تحدي القراءة) التي قدمته هيئة الثقافة الإماراتية، كما عملت على مدار الأعوام الماضية على التواجد دائما في كافة الفعاليات الثقافية والندوات التي تقام في دولة الإمارات».

الشهد والدموع

فيما توجهت نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب بدولة الإمارات، بالشكر في بداية حديثها إلى القائمين على تلك الاحتفالية، قائلة: «علاقتي بمصر بدأت قبل الحضور إلى أرضها، حيث أن أول رواية قرأتها كانت (نحن لا نزرع الشوك) ليوسف السباعي، كما أنني سعدت جدا بالتعرف علي دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، خلال لقاءنا في أبو ظبي، وتناول حديثنا الكثير من سبل الدعم والتعاون، فنحن إذا أردنا الاستدامة في الثقافة علينا التعاون الثقافي بين الدول». وأضافت الكعبي: «أريد أيضا التوجه بالشكر إلى معالي محمد المر على قصته التي رواها والتي اختصرت الكثير في توضيح العلاقة الثقافية بين مصر والإمارات».

في حين أكد الدكتور بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، أنه فخور بالتواجد على المنصة، بعدما كان متواجدا في مصر كطالب في جامعة الأزهر، ومن ثم عمله كملحق ثقافي بسفارة الإمارات العربية داخل مصر. وأضاف: «يكفيني أن أجد بين أبناء بلدي عديد المثقفين والفنانين التشكيليين والموسيقيين ورجال الأعمال والاقتصاد والسياسة وغيرها من المجالات المختلفة، من خريجي الجامعات المصرية».

وأشار: «البيئة المصرية وأهلها تأثرت بالثقافة العربية، وأثرت فيها، وأن التعاون الثقافي والفني كان ولازال ممتدا بين البلدين، وأذكر هنا استوديو (عجمان) الذي شهد تسجيل عددا من الأعمال الفنية المصرية ومنها مسلسل (الشهد والدموع)».

من جلسة «إضاءات على التعاون الثقافي الإماراتي - المصري» ضمن الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات بين البلدين (خاص لـ بوابة الوسط)

من جلسة «إضاءات على التعاون الثقافي الإماراتي - المصري» ضمن الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات بين البلدين (خاص لـ بوابة الوسط)