«الحرب الأهلية والتعليم العالي» في كتاب جديد للدكتور سالم أبوظهير

القاهرة - بوابة الوسط

صدر أخيرا للدكتور سالم أبوظهير كتابا باللغة الإنجليزية يحمل عنوان «The effects of civil war on Libyan higher education». الكتاب تصدر غلافه شعار جامعة «غريان» التي يعمل بها المؤلف كعضو هيئة تدريس.

وعلى ظهر الغلاف قدم المؤلف تعريفا بكتابه على هذا النحو: «إن البلاد الليبية بشكل عام وقطاع التعليم العالي فيها بشكل خاص، تعرضت لدمار شديد وأضرار جسيمة لحقت بمؤسساته المختلفة بسبب الحرب الأهلية، بينما لا يزال صناع القرار الليبيون يواجهون صعوبات كبيرة في أيسر الطرق لتطبيق التكنولوجيا وتدويل التعليم العالي، لإصلاح قطاع التعليم العالي».

مراجعة التدويل

يناقش هذا الكتاب في أربعة فصول آثار الحرب الأهلية على التعليم العالي الليبي. ففي الفصل الأول، تمت مناقشة خلفية موجزة عن ليبيا وتاريخها والنظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي فيها. كما يغطي هذا الفصل أيضا نظام التعليم والتعليم العالي الليبي.

أما في الفصل الثاني تتبع الكتاب مراحل الحرب الأهلية الليبية ومجرياتها، وحدد الأسباب الرئيسية لها، كما ركز على المخاوف الرئيسية التي تحيط بتدويل التعليم العالي واستخدام التكنولوجيا التي تتأثر بالحرب الأهلية.

واستكشف الفصل الثالث مسألة استخدام التكنولوجيا من خلال التركيز على العوائق الرئيسية التي تحول دون الاستخدام الفعال لخدمات التكنولوجيا في قطاع التعليم العالي الليبي خلال الحرب الأهلية الليبية. وفي الفصل الرابع، تمت مراجعة التدويل، مع تحليل جوانبه التي قد تدفع نظام التعليم العالي الليبي وتؤثر عليه وأخيرا جرى تقيم ملخص موجز.

الكتاب صدر خلال أكتوبر الجاري (الإنترنت)

الكتاب صدر خلال أكتوبر الجاري (الإنترنت)