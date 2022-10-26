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«هاملت بالمقلوب» يمثل مصر في «أيام قرطاج المسرحية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 05:00 مساء
«هاملت بالمقلوب» يمثل مصر في «أيام قرطاج المسرحية»
مشهد من مسرحية «هاملت بالمقلوب» (خاص لـ بوابة الوسط)
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يشارك العرض المسرحي «هاملت بالمقلوب» ضمن فعاليات الدورة الـ 23 من «أيام قرطاج المسرحية»، التي تقام في الفترة من 3 إلى 10 ديسمبر المقبل بتونس، حيث يمثل العرض مصر في المسابقة الرسمية للمهرجان.

عن تلك المشاركة أعرب المخرج مازن الغرباوي عن سعادته لتمثيل مصر في مهرجان كبير مثل «أيام قرطاج المسرحية»، مؤكدًا أن المنافسة لن تكون سهلة، وقال: «في كل عام ينافس أكثر من 100 عمل مسرحي تمثل أكثر من 20 دولة حول العالم للمشاركة في أيام قرطاج، لذلك يتم اختيار العروض المسرحية بعناية كبيرة».

وأضاف: «اختيارهم لعرض (هاملت بالمقلوب) ليكون العرض المسرحي المصري الوحيد هذا العام، يعد ثقة كبيرة من إدارة المهرجان في عرضنا، حيث جرت العادة كل عام على اختيار عرضين من مصر، أحدهما داخل المسابقة، والآخر على الهامش، أما هذا العام فسوف يكون هاملت فقط».

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«هاملت بالمقلوب» إنتاج «المسرح الحديث» التابع للبيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة المصرية، وهي بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد، ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف د. سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان نور السيد، أحمد أمين، إخراج مازن الغرباوي.

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