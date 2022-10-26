«مجمع اللغة» يكرم رواد الترجمة في يومها العالمي

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي

أُقيم بفضاء القبة الفلكية، الثلاثاء، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للترجمة التي نظمها مجمع اللغة العربية الليبي، برعاية رئاسة الوزراء، قدمها الباحث جمال احميدة بمشاركة نخبة من الأكاديميين والكتاب الذين تناولوا في ورقات لهم هموم الترجمة ومشاغلها والصعوبات التي تعترضها.

وأشار رئيس المجمع، الدكتور عبدالحميد الهرامة، في كلمة افتتاحية إلى جهود جيل الرواد من المترجمين، ودورهم في تجسير المسافة بين الفعل الفكري المحلي والمنجز الثقافي والتاريخي للضفة الأخرى من العالم في مسارات الأدب والعلوم الإنسانية بشكل عام. كما أشاد بإسهامات الدكتور محمد بالحاج صاحب فكرة التكريم، وكذا تجربته الطويلة في كتابة تاريخ الترجمة وتتبع رحلة المترجمين بداية من محاولاتهم الأولى قبيل إرهاصات القرن العشرين وحتى الوقت الحالي.

- النقد الروائي الليبي في محاضرة بمجمع اللغة

وشدد أمين عام ديوان رئاسة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، علي شلاك، على وجوب الدفع في اتجاه تعلم اللغات والرفع من مستوى مؤسساتنا التعليمية في هذا المجال، وتوفير ما يلزم لمواكبة التقنيات المعاصرة بالخصوص.

معجم لغوي

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس المجمع، الدكتور محمد بالحاج، أن اللقاءات البحثية لها دلالة على الوعي بأهمية الترجمة ودورها في التواصل، ومن ذلك جاءت مشاركة المجمع في إعداد المعجم اللغوي التاريخي كمنجز مهم يجري العمل على استكماله منذ ثلاث سنوات.

وتحدث عن تجربته الشخصية في هذا الحقل ووقوفه على الكثير من الآثار المطبوعة، التي وصلت الألف كتاب، وكذا نظره في أجيال المترجمين الذين جرى تقسيمهم إلى أجيال، ففي حين وجدوا أن مواليد العشرينيات منهم قد مضوا إلى رحاب الله، كان عدد مواليد الثلاثينيات 25 مترجما كرموا العام الماضي، وخصصت المناسبة الحالية لجيل الأربعينيات الفترة «1940 إلى 1949» البالغ مجموعها 80 مترجما.

ونوه إلى وجود فائض من الآثار العلمية المترجمة بذله نخبة من البحاث لكنه بقي حبيس الأدراج بسبب عجزهم عن نشرها، كما تحتاج بعض الكتب المطبوعة منذ فترة لإعادة نشرها حتى يستفيد منها طلاب الجامعات.

وتحدث بالحاج عن مشروعات للترجمة بقيت معلقة في خانة الانتظار، مثال ذلك قرار إنشاء المركز الوطني للترجمة الذي أصدرته حكومة عبدالرحيم الكيب، واختيار مدينة درنة مقرا له برئاسة الدكتور نجيب الحصادي، وللأسف ما زال حتى اللحظة حبرا على ورق.

فوضى الترجمة

وانتقد الدكتور الصديق بشير نصر في ورقة تحت عنوان «فوضى الترجمة» الاستهانة باحترافية ودقة وأمانة هذه المهمة، معلقا بالقول إن مهمة المترجم النبيلة أوشكت أن تتحول إلى معرض للسلع الرخيصة، وفي هذه الفوضى أقبلت دور النشر على طباعة أعمال ليس لها قيمة حتى ولو كانت منتحلة.

وعدّد في هذا السياق أسباب الفوضى الراجعة من وجهة نظهره إلى جملة نقاط منها انتفاء مبدأ الأهلية والتأهيل أي الاستعدادات الطبيعية والمكتسبة لتأدية هذه الوظيفة، كذلك تدني المناخ العلمي والثقافي، فالترجمة في واقعنا «بضاعة كاسدة» وللمقارنة فإن نسبة الكتب المترجمة من العربية إلى الإنجليزية لا تتجاوز 5% من الكتب المترجمة إلى الإنجليزية في الولايات المتحدة الأميركية بمفردها، إضافة إلى الدعاية الرخيصة وغياب النقد المواكب لهذه الكتب.

وقدم في تبيانه لسلسلة الأخطاء نماذج لأعمال مشهورة ترجمة لأكثر من مرة مثل «الأرض اليباب» لتوماس إليوت، ومسرحيات شكسبير و«قربان الأغاني» لطاغور، وكتاب «النبي» لجبران خليل جبران، ورواية «كوخ العم توم» لهيريت بيتشو.

قاموس إلكتروني

وتطرق المتخصص في مجال التقنية المعلوماتية، المهندس خالد بن عثمان، إلى ما يتعلق بالترجمة الفورية الإلكترونية، وأوضح بطريقة الشرائح الضوئية جانبا من خصوصيات هذه التقنية، مشيرا إلى أن العالم يواجه على شبكة الأنترنت كما هائلا من المعلومات حتى بات التعامل معها يشكل هاجسا مخيفا لكافة متصفحي الشبكة، فالمعلومات والصفحات التي يبلغ حجمها المليارات موزعة على مئات اللغات، وبالتالي فهي تحتاج إلى الترجمة من وإلى، والبرامج والمواقع الشهيرة التي بذلت الكثير من الجهود لتوفير هذه الخدمة ما زالت عاجزة عن السيطرة على الأوجه والاحتمالات المختلفة للصياغة اللغوية.

وقدم بن عثمان للجمهور نبذة مختصرة عن أجيال القواميس الإلكترونية السابقة والحالية، كذلك الابتكارات الحديثة لبرامج الترجمة كما في أجهزة الهاتف المحمول وغيرها ومدى أهميتها للمستخدم خصوصا أثناء السفر.

وأكد المهندس خالد في حديث إلى «بوابة الوسط» أن الفورة العلمية والبرامجية للترجمة في أبعادها المختلفة تفرض علينا الإلمام بجوانب وحيثيات هذه التقنيات والاستفادة منها قدر الإمكان، خصوصا ونحن نتعامل مع عمالة وافدة من جنسيات مختلفة، كذلك تبقى الحاجة ماسة إليها في القطاع السياحي والأمني والتجاري.

وتضمن برنامج الاحتفاء منح لجنة المجمع لمترجمي الكتب الليبية من مواليد «1940-949» دروعا وشهادات تقدير عرفانا بجهودهم في هذا المجال.

الباحث جمال احميدة مقدم الفاعلية (بوابة الوسط)

المهندس خالد بن عثمان (بوابة الوسط)

الدكتور الصديق بشير نصر (بوابة الوسط)

على شلاك أمين عام ديوان رئاسة الوزراء (بوابة الوسط)

الاحتفاء باليوم العالمي للترجمة التي نظمها مجمع اللغة العربية (بوابة الوسط)

الدكتور محمد بالحاج نائب رئيس مجمع اللغة العربية (بوابة الوسط)

الاحتفاء باليوم العالمي للترجمة التي نظمها مجمع اللغة العربية (بوابة الوسط)

الاحتفاء باليوم العالمي للترجمة التي نظمها مجمع اللغة العربية (بوابة الوسط)

جانب من فقرات التكريم (تصوير: مهند سليمان)

جانب من فقرات التكريم (تصوير: مهند سليمان)

جانب من فقرات التكريم (تصوير: مهند سليمان)

جانب من فقرات التكريم (تصوير: مهند سليمان)

جانب من فقرات التكريم (تصوير: مهند سليمان)

جانب من فقرات التكريم (تصوير: مهند سليمان)