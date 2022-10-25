الادعاء يتهم واينستين باستخدام نفوذه لاغتصاب نساء

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت المحاكمة الجديدة للمنتج السينمائي هارفي واينستين في لوس أنجليس، الإثنين، اتهامات من جهة الإدعاء للقطب الهوليوودي السابق بأنه استخدم نفوذه الكبير لاغتصاب نساء كن يُحجمن عن الإبلاغ عنه خوفا على مستقبلهن المهني.

ويواجه في المحاكمة الجديدة 11 تهمة أخرى بالاعتداء جنسيا على نساء واغتصابهن داخل فنادق في بيفرلي هيلز ولوس أنجليس بين العامين 2004 و2013، وفق «فرانس برس».

كل الحقوق

وقال مساعد المدعي العام في لوس أنجليس خلال اليوم الأول للمحاكمة أمام حضور حاشد إن مكانة واينستين الكبيرة ونفوذه الواسع في قطاع السينما جعلاه يعتقد أن لديه كل الحق في الاعتداء على ضحاياه بغرف الفنادق.

وهؤلاء النساء «كن خائفات من أن يدمر حياتهن المهنية لو أخبرن ما كان يلحقه بهن»، على قول المدعي العام بول طومسون الذي سيسعى لمدة شهرين إلى إقناع هيئة محلفين شعبية من تسعة رجال وثلاث نساء سيقررون العقوبة على مصير صانع نجوم السينما الأميركية السابق.

وأوضح طومسون أن ثماني نساء سيمثلن أمام المحكمة، «كل منهن بصورة مستقلة عن الأخرى، ومن دون أن تكون بينهن معرفة سابقة»، ناقلا عن الضحايا وصفهن واينستين بـ«الملك» و«أقوى شخصية في القطاع» السينمائي.

ومن المتوقع أن تستمع هيئة المحلفين إلى شهادات الضحايا اللواتي كن يتوسلن واينستين الكف عن اغتصابهن، فيما كان يجبرهن على تقديم خدمات جنسية له. وشهدت إحداهن أمام المحققين معللة استسلامها وصمتها وخوفها منه بأنه «طويل القامة وضخم وذو وزن زائد ومهيمن».

كنت خائفة

وقالت امرأة أخرى «كنت أخشى أن يحدث لي شيء ما في غرفة النوم أو في الخارج، إذا لم أكن مطيعة، نظرا إلى نفوذه» في الأوساط السينمائية.

ولاحظ المدعي العام عارضا صورة لواينستين مع المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون أنه كان يُبرز «نفوذه مع المرشحين للرئاسة الأميركية».

وستكون سيبيل نيوسوم، عقيلة حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، بين المدعيات الخمس على واينستين في لوس أنجليس واللواتي سيدلين بإفاداتهن جميعا تحت اسم مستعار هو «جاين دو».

وفي حال صدور قرار بإدانة واينستين الذي نفى كل الاتهامات الموجهة إليه، قد يُحكم عليه بأكثر من مئة سنة إضافية وراء القضبان.

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بعد رفض أولي من قبل المحكمة، سمحت المحكمة العليا في نيويورك أخيرا للمنتج السابق في أغسطس باستئناف الحكم بإدانته العام 2020، مما أضفى بُعدا جديدا على محاكمة لوس أنجليس.

مي تو

وشدد وكيل واينستين المحامي مارك ويركسمان أمام هيئة المحلفين على أن الجنس كان سلعة في هوليوود وأن حركة «مي تو» نسفت هذا الوضع. وقال «الجنس كان ورقة مساومة. ربما كان ذلك بشعا ومزعجا.. لكنه كان بالتراضي».

وأضاف ويركسمان أن «اختيار الممثلين كان يبدأ في غرفة النوم. كان الجميع يفعل ذلك. لقد فعل ذلك. لأن كل واحد كان يريد شيئا من الآخر». وتابع «انظروا إليه. إنه ليس براد بيت أو جورج كلوني. هل تعتقدون أن هؤلاء النساء الجميلات مارسن الجنس معه لأنه كان مثيرا؟ لا. لقد فعلن ذلك لأنه كان نافذا».