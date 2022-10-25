«غونكور» تعلن من بيروت تأهل 4 كتاب إلى المرحلة النهائية

القاهرة - بوابة الوسط

تأهلت روايات الكتاب جوليانو دي إمبولي وبريجيت جيرو وكلويه كورمان وماكنزي أورسيل إلى المرحلة النهائية من السباق للفوز بجائزة «غونكور» الأدبية، بحسب ما أعلنت لجنة التحكيم، الثلاثاء، من بيروت.

ومن المقرر أن تسلم الجائزة المرموقة إلى الفائز بها في 3 نوفمبر المقبل بمطعم «دروان» في باريس، كما درجت العادة، وفق «فرانس برس».

ويتناول الإيطالي - السويسري جوليانو دي إمبولي في روايته «ساحر الكرملين» (Le Mage du Kremlin) الصادرة عن دار «غاليمار» في أبريل الفائت، قصة مستشار متخيَّل لفلاديمير بوتين، ومن خلاله يستكشف تاريخ روسيا منذ تفكك الاتحاد السوفياتي.

القلب لا يستسلم

وفي «العيش سريعا» (Vivre vite) الصادر عن دار «فلاماريون»، تستحضر بريجيت جيرو الأيام الأخيرة لزوجها الذي قُتل في حادث دراجة نارية العام 1999، وعواقب هذه المأساة.

أما كلوي كورمان فتجري في «الأخوات تقريبا» (Les presque soeurs) عن دار «سوي»، تحقيقا مع قريبات والدها اللواتي كن في طفولتهن ضحايا محرقة اليهود.

وعلى امتداد 600 صفحة في كتاب «مجموع إنساني» (Une somme humaine) لماكينزي أورسيل (من هايتي) الصادر عن دار «ريفاج»، تتحدث من عالم بعد الموت امرأة يسكنها الشعر والعنف.

واستبعدت لجنة التحكيم من النهائيات كتابين كان يُعتقد أنهما من الأوفر حظا للمنافسة على الجائزة، هما «الحياة السرية» (La Vie clandestine) لمونيكا سابولو و«القلب لا يستسلم» (Le cœur ne cède pas) لغريغوار بوييه.

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وأعلنت أكاديمية «غونكور» لائحة المتأهلين إلى النهائيات من بيروت ضمن إطار الدورة الأولى من «مهرجان كتب بيروت» الأدبي الذي يشارك فيه نحو مئة كاتب ناطق بالفرنسية من مختلف أنحاء العالم حضروا إلى العاصمة اللبنانية التي تشكل مدينة فرنكوفونية بارزة.